环球时报：美国经济支撑不了对华霸凌态度

中美经贸高级别磋商双方牵头人本周二通电话后，中国国务院关税税则委员会于星期四表示，中方将采取必要反制措施回击美方本月初宣布的对另外3000亿美元中国产品加征关税的决定。这表明，中美经贸谈判的僵局仍未打破，美国几天前宣布推迟那3000亿美元范围里一些中国关键产品的征税时间并未打动北京。

中方显然要求美方取消整个这一新增的威胁，因为它严重违反了两国元首去年12月的阿根廷会晤共识和今年6月的大阪会晤共识。美方把关税战向前推了一大步，然后后退了一小步，让中国吞下剩余的苦果，并且换取中国购买美国农产品的大量好处，这样的战术北京不可能接受并加以纵容。

美方反复吹嘘美国经济有多强劲，其大规模加征中国产品的关税取得了多么丰富的“战果”，让全世界听得耳朵都磨出了茧子。然而这些谎言既吓唬不了中国人，也蒙骗不了很多美国人，因为不管你怎么无视它，经济规律就在那，贸易战是中美双输的游戏，而不是中输美赢的游戏，经济规律不断探出头来吼一嗓子，证明它的存在。

美国股市近来两次大跌，星期三跌得尤其重，而且美国长期国债的利率出现低于短期国债利率的倒挂，后者尤其被认为是经济衰退的先期信号，被广泛看成不祥之兆。这一切即使不能看成是贸易战的结果，贸易战也是塑造它们的最锋利的那把刻刀。

对华贸易战将加快美国经济衰退的到来，这已经成为美国和全球经济界的定论，也是各路投资者们越来越死死盯住、一分钟都不敢忽视的魔咒。贸易战的恶果有可能是终将煮死青蛙的温水，也可能是突然窜出笼子的老虎，除了华盛顿强硬的决策者们，现在谁都相信那些恶果不是理论上的某种概率，而是一定要来的、真实的洪水猛兽。

其实华盛顿强硬的决策者们也相信、甚至更相信那些恶果不可避免。他们只是装出信心百倍的样子，圆一个“越打贸易战美国越好”的假象，试图唬住中国，骗住美国的选民们，最终实现把中国吓倒，用一个“超级成就”给自己中一个政治大彩票。

可惜的是，他们错选了中国作为这场赌局的对象。他们严重高估了关税战的震慑力，总以为再朝着极限加一个筹码，中国就会举白旗了，实在不行，只要把最后一个筹码也加上去，中国一定会退缩。

然而中国永远是那一个态度：我们对贸易战不愿打，不怕打，必要时不得不打。中国的确一直都想达成一个协议，但是拒绝不公平协议又总是毫不犹豫。我们现在的态度也是：能早点达成一个协议对双方都好，但如果美方只想要一个它单赢的协议，就不妨再等一等，而且等多久都没关系。

我们承认，贸易战对中国经济有损害，同时我们在采取积极的努力降低那些损害的程度，我们对中国的体制有能力在这个方向上实现最大的作为充分自信。

我们看到，美方以掩耳盗铃的方式忽视贸易战对他们的损害，我们对在这样的时代里一个政府还能这样公然造假颇感惊讶。但这是美方的问题，让经济规律去惩罚他们吧。

美国的投资者们已经拿出穿着衣服不脱靴子睡觉的高度警觉，美国媒体上“狼要来了”的尖叫此起彼伏，美国消费者开始捂紧自己的钱袋。这一切在逐渐包围美国政府。对美国政府来说，一直有一个密道，它通向一张真正的谈判桌。但打开密道的门需要一把钥匙，它就是平等和相互尊重。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)