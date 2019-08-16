新闻联播刚发明确信号：中方反制说到做到，坚决维护自身利益

15日晚的《新闻联播》于19时13分播报重要消息——《国务院关税税则委员会有关负责人发表讲话》：

针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人表示，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

随即，刊播总台国际锐评《中方反制说到做到 坚决维护自身利益》。

文章说，针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，中方15日表示将采取必要的反制措施。这是中方不得已而为之。美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。根据这两个“共识”，中美双方应当通过磋商解决问题。但美方再次举起关税大棒，背离了解决问题的正确轨道。虽然美方近日表示部分推迟对中国商品加征关税，但是只要不取消关税，就必然损害中方利益。中方决定采取反制措施，完全正当。

文章说，贸易战没有赢家，升级经贸摩擦对中美双方和世界都不利。中方愿意采取合作的方式解决问题。但合作有原则，磋商有底线，在重大原则问题上中方决不让步。对于贸易战，中方不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度始终不会改变。谈，大门敞开；打，奉陪到底！

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