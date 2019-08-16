“当抗议者阻塞道路、妨碍交通或袭击警察时，他们将被逮捕。对于袭警行为，任何警察都应果断出手。”

8月10日，纽约警方逮捕了约100名涉嫌妨碍交通的游行示威者。据报道，事发当天，一些游行参与人员以抗议政府移民政策为由，手拉手出现在曼哈顿西区高速公路，导致相关路段暂时关闭。纽约警方迅速实施了逮捕。曾在纽约市警察局工作23年的艾尔弗莱德·泰特斯博士对记者表示，美国宪法保护公民相关权利，但前提是相关行动不得损害公共安全且和平进行。在这一案例中，抗议者事先收到了警方的警告，但仍然拒绝配合。他们的活动阻塞了西区高速公路交通，违反了相关法律法规。因此警方果断采取了行动。这一逮捕行动完全属于执法部门的正常操作。

美国对游行示威活动的管理存在一些共同的原则和做法。例如，如果大规模人群计划在主要公共道路上游行，需提前申请许可证。游行活动不能损害公共安全，不能抗拒执法行动，危及执法人员安全的行为则更不被允许。如果有示威者挑战这些原则和底线，执法部门会毫不手软。此前，无论是对纽约“占领华尔街”运动清场，还是对密苏里州弗格森骚乱的处理，都充分说明了这一点。

泰特斯曾任纽约市警察局危机处理专家。他说，在处理大规模示威活动时，警察和公众的安全以及对执法权威的尊重都是至关重要的。“我们必须高度重视执法权威，高度重视公众是否尊重执法。”因为对执法权威的轻视将导致更加肆意的违法行为。以最近纽约的泼水袭警事件为例，泰特斯强调：“当抗议者阻塞道路、妨碍交通或袭击警察时，他们将被逮捕。对于袭警行为，任何警察都应果断出手。警察如果习惯于质疑自己的直觉、质疑所接受过的专业培训，这可能使自己的生命处于危险之中——许多危险的事件都需要在一瞬间作出决定。当这一瞬间包含了不必要的怀疑时，各方的生命都处于危险之中。”

据美国媒体报道，近年来，佐治亚州、北达科他州、南达科他州、威斯康辛州等近20个州都在加强对游行示威活动的管理和立法。密歇根大学社会学家迈克尔·希尼指出，这些立法努力旨在根据现实的变化，帮助执法部门解决新出现的问题。他还指出，美国警方普遍接受过如何处理骚乱的培训。

（本报华盛顿8月15日电）

(责编：贾文婷、杨牧)