新华时评：捍卫中方正当权益毫不动摇

新华社北京8月15日电 题：捍卫中方正当权益毫不动摇

新华社记者韩洁

针对美国贸易代表办公室正式宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人15日发表讲话指出，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

从8月2日凌晨美方一些人士声称拟对我约3000亿美元输美商品加征关税，到正式宣布付诸实施，美方在背离共识的错误轨道上越走越远。8月13日晚中美经贸高级别磋商双方牵头人通话时，中方就加征关税问题罕见使用了“严正交涉”的外交措辞，中方鲜明的态度和立场坚定不移：面对美方升级经贸摩擦，中方坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益毫不动摇，决定采取反制措施是不得已而为之，完全合理正当。

美方挑起中美经贸摩擦以来，中方始终从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，以极大诚意回应美方关切，提出务实解决方案，体现了中国不愿打贸易战的真诚愿望。

反观美方，出尔反尔、极限施压令中美经贸磋商严重受挫。尤其今年以来，美方公然违背两国元首阿根廷会晤和大阪会晤达成的两个重要共识，近期更是再度高举关税大棒威胁，并乱扣“汇率操纵国”的帽子，企图用极限施压方法令中国就范。

连月来，美工商界、农场主以及国际社会的担忧反对之声，反复印证着“贸易战没有赢家”的道理。近期美国债券市场收益率曲线“倒挂”的反常现象，亮起了美国经济衰退风险上升的红灯。外媒普遍认为，美方近日表示部分推迟对中国商品加征关税，间接承认加征关税伤害了美国消费者。

面对美方极限施压，中方既保持理性、克制的态度，又坚决捍卫自身利益，在重大原则问题上决不让步。从6月1日起对自美进口部分商品提高加征关税税率，到宣布建立“不可靠实体清单”制度，从发出赴美留学、旅游预警，到近日中企暂停采购美农产品……中方一系列反制举措用实际行动证明中国捍卫自身权益的坚强决心。

历经一年多的中美经贸摩擦，中国早已证明有足够的能力应对各种风险挑战。前7个月最新经济数据显示，中国制造业PMI在4月份以来首次回升、制造业投资增速连续三个月回升、城镇新增就业全年任务完成近八成、服务消费保持两位数增长……直面挑战压力，中国经济增长依然稳固在合理区间，发展长期向好大势没有改变。面向未来，“办好自己的事”的底气和信心更加坚定。

贸易战解决不了问题。面对贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打。要想真正解决经贸问题，美方唯有落实好两国元首共识，尊重贸易契约精神和国际规则，本着相互尊重、平等互利精神回到解决问题的正确轨道上来。

(责编：燕勐、贾文婷)