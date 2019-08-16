中国-老挝“和平列车”人道主义医学救援联合演训拉开帷幕

人民网曼谷8月16日电（记者 孙广勇）老挝当地时间8月15日下午, 代号为“和平列车-2019”的中国-老挝军队人道主义医学救援联合演训活动暨医疗服务活动在首都万象拉开帷幕。这是我军“和平列车”医疗队继去年7月紧急驰援老挝阿速坡溃坝灾区开展医学救援后，时隔一年再次来到老挝，与老挝人民军医疗队共同开展卫勤联合演训。

老挝国防部副部长普翁少将、总后勤部部长温康少将、中国驻老挝武官等领导和中老参演部队共计350余人出席了开幕式。温康部长表示，今年是中老两军建立全面战略伙伴关系10周年，也是两军第三次共同开展“和平列车”系列活动，标志着两军卫勤合作持续走向深入，“和平列车”品牌效益日益凸显。

老挝人民军总后勤部卫生局局长波星准将在开幕致辞中说，2018年老挝南部阿速坡省发生的严重溃坝事故造成民众生命财产惨重损失，正在万象开展联合演训的解放军“和平列车”医疗队第一时间赶往灾区开展救援，老方军民对此表示衷心感谢。

此次联演将以泥石流灾害人道主义医学救援为主题，在万象老军某团训练场展开，两军参演官兵数量近500人。未来4天里，中老双方将组织整合训练、桌面推演、实兵演练、演习观摩、评估总结等活动，重点开展泥石流灾害现场批量伤病员救治，危重伤病员陆、水、空一体医疗后送，防疫消杀，病原监测，联合指挥等课目演练，共同提高应急医学救援协同合作能力。“和平列车”医疗队队长、陆军军医大学第二附属医院副院长任谦介绍，联演将进一步突出实战背景、凸显专业特色、深入联合行动，充分展示两军卫勤领域协作新水平。

演习中方导演组组长、军事医学研究院研究员贺祯介绍，此次演练以严重洪涝灾害引发泥石流和化工厂损毁为背景，重点突出野战环境下模拟手术、野战输血、危重伤员空运后送等实战化演训科目；突出批量伤员救治与化生特殊伤情防治，专门设置化学损伤伤员和传染病员防护、侦检、洗消、隔离、救治等科目；结合快速救治后送要求，运用我军新型加改装救护直升机和新一代帐篷医院系统，有效提升伤员救治和后送效率。此外，中老双方从演训设计、行动筹划、人员编组、救援作业、物资保障等各个环节和流程均实现深度联合，应急医学救援合作机制模式更加完善和顺畅高效。

中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校在致辞中表示，中老两国是山水相连的友好邻邦，两国军队有责任、有义务携手并肩，共同应对灾害威胁，共同提升人道主义医学救援能力，保护和增进人民生命健康。今年的联合演训活动，不仅标志着中老两军卫勤合作迈上新台阶，也为两国两军友好合作书写新的历史篇章。

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