苏丹反对派确定过渡政府总理提名人选

新华社喀土穆8月15日电（记者马意翀）苏丹主要反对派“自由与变革联盟”15日表示，同意提名曾在多个国际组织任职的阿卜杜拉·哈姆多克担任苏丹过渡政府总理。

“自由与变革联盟”的重要成员组织之一“苏丹职业人士协会”当天发表声明说，在国家过渡机构组成方面，“自由与变革联盟”内部已同意提名哈姆多克在为期3年零3个月的过渡政府内担任总理一职。

“苏丹职业人士协会”表示，欢迎哈姆多克被提名为总理，该组织将支持其开展工作。

哈姆多克上世纪80年代曾担任苏丹财政和经济规划部高级官员，后任职于国际劳工组织、非洲开发银行等国际机构。他在联合国非洲经济委员会工作多年，并于2011年至2018年担任非洲经济委员会副执行秘书。

今年4月，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。7月17日，苏丹过渡军事委员会与主要反对派“自由与变革联盟”在首都喀土穆正式签署关于组建国家过渡时期治理机构的协议。根据协议，双方将在国家过渡期内共同组建政府相关机构，包括成立由11名成员组成的联合主权委员会，并组建部长委员会。协议授权“自由与变革联盟”提名国家过渡时期文职政府总理。

8月4日，苏丹过渡军事委员会和“自由与变革联盟”签署关于组建国家过渡时期治理机构的“宪法宣言”首份协议，双方定于8月17日签署“宪法宣言”最终协议。根据相关日程安排，联合主权委员会的成员将于8月18日被任命，并于19日宣誓就职，这将标志着过渡军事委员会的自动解散。过渡政府总理将于8月20日被正式任命，并于21日宣誓就职。

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