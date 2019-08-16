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法国南部发生森林火灾 火势已得到控制

2019年08月16日08:20  来源：新华网
 

　　新华社巴黎8月15日电（记者唐霁）法国南部奥德省政府15日表示，该省14日发生大面积森林火灾，目前火势已得到控制。大火烧毁约900公顷山林，但未造成人员伤亡。

　　奥德省省长阿兰·蒂里翁在当天的新闻发布会上说，火情在14日下午4时左右被发现。经过500多名消防人员连夜扑救，火势已得到控制。目前仍有约450名消防人员在火灾地区警戒，防止出现新的火情。

　　蒂里翁说，这场大火烧毁约900公顷的松树林和灌木丛，是今夏以来法国最严重的火灾。他表示，火灾原因仍在调查中。

　　另据法国媒体报道，14日下午，法国南部埃罗省也发生火灾，超过250公顷的松树林着火。目前火势已基本得到控制。

　　今夏法国南部多地持续干旱，目前南部有30个省处于火灾预警的最高级红色警戒级别。法国《费加罗报》援引分析人士的话说，高温天气加剧了法国南部的旱情，这可能是林火大面积蔓延的主要原因。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)
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