文在寅“光复节”演讲敦促日本反思历史 强调经济自强

韩国总统文在寅15日发表“光复节”演讲，敦促日本反思历史，同时用大量篇幅谈及壮大韩国经济实力的规划。

韩方人士说，文在寅所言在历年“光复节”总统演讲中相当罕见。

【吁“合作”】

文在寅当天在忠清南道天安市独立纪念馆出席“光复节”庆祝仪式并致辞。演讲经由电视直播，持续将近30分钟。韩联社报道，全篇演讲出现16次“合作”和18次“繁荣”用词。

1945年8月15日，日本宣布无条件投降，朝鲜半岛得以摆脱35年殖民统治。韩国和朝鲜每年这一天都举行纪念活动。今年“光复节”正值韩日关系低点，起因是韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战时期强征的韩国劳工招致日本不满，后续日韩先后针对对方采取出口管制措施。

文在寅呼吁日本反省给邻国造成的不幸，强调“反思过去”是为了“更好地走向未来”，希望双方经由对话合作寻求共同繁荣，不把自身贸易优势当作“武器”。

他向日方释放信号：韩方希望以“对话和合作”方式化解矛盾。

【说“自强”】

韩方人士说，文在寅表明韩方愿意“以外交手段结束韩日之间僵持状态”。

韩国梨花女子大学从事国际关系研究的副教授利夫－埃里克·伊斯利解读，文在寅没有提及日本战时强征劳工和日军“慰安妇”等“敏感历史议题”，“而是着重强调韩国有能力克服历史挑战、确立它在国际事务中的地位”。

文在寅向国民传递信号：韩国应该推动实现朝鲜半岛和平以及韩朝合作，成为一个“强大、负责任、坚不可摧”的经济大国。

韩联社报道，历年“光复节”总统演讲中，鲜有详细描述经济发展蓝图。日本针对韩国施行半导体工业原材料出口管制，向韩国技术产业敲响警钟：不能过于依赖日本供应的原材料。

文在寅说：“我们要改造经济结构，打造一个以包容性和相互依存性为特色的生态体系。我们要促进中小型企业和大型企业集团、劳动者与管理层之间的互利合作，着力增强国产原材料、零部件和设备制造产业的竞争力。”（沈敏）（新华社专特稿）

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(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)