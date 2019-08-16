回应民意 阿根廷政府出台一系列临时救助措施

受总统选举初选失利和阿根廷金融市场震荡触动，阿根廷总统毛里西奥·马克里14日签署政令，出台一系列针对穷人和工薪阶层的临时救助措施，包括提高最低工资、降低工资税、限定汽油价格不变等。

马克里寻求连任总统，14日在电视讲话中说，他意识到阿根廷人在11日初选表达的“愤怒”，“我听到大家11日想要告诉我的事情”。

11日举行的总统选举初选被视为选情风向标。初选结果显示，马克里得票率为32%，反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率47%，高出马克里15个百分点。总统选举第一轮投票定于10月底举行。

多家机构在初选前的民意调查显示，马克里和费尔南德斯支持率差距较小，但初选结果令人意外。

因担忧阿根廷政权更迭导致国家主权债务违约风险上升，阿根廷金融市场出现震荡，阿根廷本币比索对美元汇率12日开始大跌，至13日跌幅超过25%。股票价格指数3天下滑34.47%。

马克里2015年出任总统以后施行财政紧缩政策。阿根廷2018年发生货币危机，连累马克里人气下滑。这个南美洲第三大经济体今年上半年通货膨胀率22%，人口贫困率32%。

为应对民众不满，马克里宣布为大约1700万名劳动者减税，每人每月少缴税2000阿根廷比索（约合33美元）。政府还将提高最低工资、规定汽油价格90天内不变、设置中小型企业债务缓冲期、增加失业者子女补助、公务员和安全部队士兵将每人一次性获得相当于83美元的津贴。

马克里说：“这些措施将给正在经历艰难时期的1700万劳动者及其家人以及所有（中小型企业）带来喘息机会。”

他说，政府将为施行上述救助措施投入大约6.8亿美元。

美国智库大西洋理事会阿根廷专家葆拉·加西亚·塔夫罗说，马克里政府的最新举措针对那些“受经济危机影响最严重、在这次初选中不再支持马克里的人”。

只是，汇市对政府举措反应有限。阿根廷比索对美元汇率14日进一步下跌。

阿根廷人看法不一。办公室经理阿德里安·洛佩斯现年47岁，说新方案或许将为马克里赢回民心提供机会，“他早就该施行这类措施，但我认为，还有许多人会在最后一刻拿定主意。现在就是最后的时刻”。

25岁的布伦达·斯卡拉认为，救济措施“来得太迟，（规模）太小”。他举例，每月减税2000阿根廷比索只相当于一个月的电费。

路透社报道，为稳定汇率，阿根廷中央银行截至14日下午出售2.48亿美元外汇储备，令本周出售的外汇储备累计达到5.03亿美元。

阿根廷官员说，阿根廷央行有外汇储备660亿美元，其中大约200亿美元可以用于稳定汇率和偿还债务。2019年剩余到期债务预计在50亿至100亿美元之间，预期政府后续动用外汇储备稳定汇率的空间有限。

另外，依据阿根廷政府数据，2020年到期债务大约270亿美元。

反对派总统候选人费尔南德斯指认马克里对市场过度承诺，可能导致外汇储备耗尽。马克里2015年当选总统，在任期间，国际货币基金组织向阿根廷提供的救助贷款总额增至大约570亿美元。

马克里在社交媒体“推特”证实，他与费尔南德斯通电话。费尔南德斯告诉媒体记者，他的经济方案不包含让阿根廷债务违约。（杜鹃）（新华社专特稿）

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