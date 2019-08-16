韩国正式启动程序 将日本清出贸易“白色清单”

继两天前决定把日本清出“受信任贸易伙伴”名单、即贸易“白色清单”后，韩国政府14日正式启动相关程序，包括征求公众意见和着手法律审查。

韩国产业通商资源部12日发布声明，决定重新划分贸易伙伴类别，从甲、乙两类改为甲1、甲2、乙三类，日本将单独列入新增的甲2类。

这一主管贸易事务的部门14日说，将用20天时间就《战略货品进出口告示修订案》征求公众意见，意见反馈截止时间是9月2日；征求意见结束后，韩方将就重新划分贸易伙伴类别做法律审查，新的分类将在9月正式生效。

包括日本在内，原先属于甲类的29个贸易伙伴是韩国的“受信任贸易伙伴”，获得贸易便利，出口审批手续相对简便。它们都加入了四大国际多边出口管制机制。

依据重新分类，加入四大国际多边出口管制机制、但实施违反国际准则出口管制体系的国家列入甲2类。依据这一分类，甲2类仅有日本一个国家。

韩联社报道，韩国对甲2类国家的出口管制力度与乙类国家大致相当，不同之处包括豁免个别申报所需部分材料等方面。

按照新分类，韩国企业申请向日本出口“战略商品”时，必须递交5份不同材料，原先只需要3份；审批时间需要15天左右，原先只需5天。不过，韩联社报道，即便需15天，还是大大短于日本对出口韩国商品的90天左右审批时间。

日本7月4日起对出口韩国的3种半导体行业关键原材料加强审查和管控，本月初决定把韩国清出日本的贸易伙伴“白色清单”，定于本月晚些时候正式生效。

韩方认定，日方不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日本企业强征的韩国劳工，以出口管制手段“政治报复”韩方。韩国否认单独把日本列为甲2类贸易伙伴是针对日本，同样否认是对日本出口管制的反制措施。

韩国方面正准备就日本出口管制向世界贸易组织提起诉讼。

韩联社报道，韩国两名高级外交官已经赴欧洲，希望在8月24日至26日七国集团首脑会议以前寻求国际支持。相当于部长助理的韩国外交部次官补尹淳九将访问意大利和德国，外交部经济外交调整官尹焵铉将访问法国和英国。

报道说，日本将在七国集团首脑会议场合就日韩贸易摩擦表明立场。韩国提前向七国集团成员阐明立场有助于营造对韩国有利的国际舆论氛围。（王雪梅）（新华社专特稿）

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