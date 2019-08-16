英国议会下院议长誓言阻击“无协议脱欧”

英国议会下院议长约翰·伯科说，他将“拼尽全身力气”，力阻政府以绕开议会方式实现英国“无协议脱欧”。

英国《每日电讯报》14日报道，伯科在苏格兰出席爱丁堡节日活动期间说：“如果有人试图限制、绕过或关闭议会（推动‘无协议脱欧’），那都将是我憎恶的（事情），我将拼尽全身力气制止（这类事情）发生。”

“议会将发出声音，”伯科说，“议员会团结一心。”

英国脱离欧洲联盟的新期限推迟至10月31日。首相鲍里斯·约翰逊多次声明，英国将努力与欧盟达成一份新“脱欧”协议，同时也强调英国必须在新期限以前完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。

首相高级顾问多米尼克·卡明斯先前威胁，即便政府在议会下院输掉不信任投票，约翰逊也可以解散议会但推迟离任时间，10月31日以后再提前举行选举。舆论认为，借由这一做法，议会可能在10月31日处于解散状态，英国会“无协议脱欧”。

英国议会定于9月3日结束休会期。《每日电讯报》报道，议会下院议员正磋商如何阻止“无协议脱欧”。

英国前财政大臣菲利普·哈蒙德14日在英国《泰晤士报》撰文，要求议会务必发出声音，明确表态“无协议脱欧”决不能发生。

这是哈蒙德7月辞职以来首次就政府“脱欧”路线发声。哈蒙德认为，约翰逊立场从一开始要求调整涉及英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间不设“硬边界”的“备份安排”变更为彻底取消“备份安排”，无异于终结英国政府与欧盟谈判的可能性。英国政府清楚地知道，取消“备份安排”是欧盟不可能答应的条件。

哈蒙德说，“无协议脱欧”将是对2016年“脱欧”公投结果的背叛。

就外界质疑，约翰逊14日回应，称英国反对“脱欧”的议员与欧盟“勾结”，导致欧盟就“脱欧”协议的谈判立场毫无变化。“他们越是认为议会将阻挠‘脱欧’，就越是固执于自身立场。”

英格兰银行行长马克·卡尼先前警告，“无协议脱欧”可能损害所有经济领域，英镑可能继续贬值。另外，英国政府机构预测，如果英国“无协议脱欧”，可能陷入持续一年的经济衰退。（陈立希）（新华社专特稿）

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(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)