经济数据不佳 默克尔称德国经济面临“困难时期”

德国联邦统计局14日发布数据，显示德国经济今年第二季度出现萎缩，是德国经济过去一年间第二次出现季度萎缩。德国商界呼吁政府采取财政刺激措施，促进经济增长。

数据显示，德国国内生产总值今年第二季度萎缩0.1%，是6年来最差表现。德国国内生产总值第一季度增长0.4%。

另一方面，得益于就业市场稳定、基准利率处于历史低位和相对较高工资水平，德国个人消费呈现较快增长。然而，受对外贸易影响，德国第二季度工厂订单数量和工业生产产值均下滑。

德国联邦统计局上周发布的数据显示，德国6月出口同比减少8%，进口同比减少4.4%。

德新社报道，联邦统计局14日发布的数据符合业内人士预期，德国多家大型企业先前已调低盈利预期。

这是德国经济过去一年间第二次出现季度萎缩，上一次萎缩是在2018年第三季度。德国副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨的发言人14日说，政府已经采取应对措施。

荷兰商业银行经济学家卡斯滕·布热斯基认为，最新数据或许意味着德国经济“黄金十年”的终结。德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默认为，德国经济依旧处于“微量增长与衰退之间”。

德国总理安格拉·默克尔13日承认德国经济面临“困难时期”，但表示政府不会过快采取行动，而将审视形势、依需求制定对策。

德国批发和外贸协会主席霍尔格·宾曼14日说，联邦统计局数据是“叫醒”德国政客的“闹铃”，政府应该采取果断行动，解决企业税、基础设施建设和能源成本等多方面制约经济发展的问题。

德国工业联合会常务董事约阿希姆·朗警告，政府如果不采取有力措施，经济今后数月甚至数年可能陷入困境。（陈立希）（新华社专特稿）

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