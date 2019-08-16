阻击“无协议脱欧” 英工党欲扛大旗

英国最大反对党工党党首杰里米·科尔宾14日呼吁其他在野党领导人和意图“叛乱”的执政党保守党人支持他出任看守政府首相，以阻止英国在没有协议的情况下退出欧洲联盟。

科尔宾当天发表公开信，说工党如果赢得对现政府的不信任投票，打算推迟“脱欧”、提前选举，以就“脱欧”事宜再次举行全体公民投票为竞选主张。

【欲扛大旗】

科尔宾在公开信中说，保守党籍首相鲍里斯·约翰逊领导的“这届政府没有获得‘无协议脱欧’授权，2016年的‘脱欧’公投没有授权（政府）寻求‘无协议脱欧’”。

科尔宾打算利用“确信能取得成功的最早机会”，寻求对现政府发起不信任投票。一旦赢得不信任投票，他作为最大反对党的领导人，将争取议会下院对“一个严格限制期限的临时政府”的信任。这一临时政府“旨在提前选举，同时确保对《里斯本条约》第50条‘脱欧’条款作必要延期，以实现选举”。

工党寻求提前选举需要获得下院三分之二以上议员支持。科尔宾说，如果成功，工党打算在竞选期间主张“脱欧”二次公投，包含“留欧”选项。

依据英国广播公司梳理的流程图，即便现政府输掉不信任投票动议，如果新组建的政府无法掌控多数议席，现政府仍有14天时间重新赢得议会下院信任。约翰逊如果再度输掉下院信任投票，才会被迫解散议会并提前选举。

如果新组建政府能够赢得多数议席，约翰逊将被迫卸任。但出任新政府首相的人选并非只有科尔宾。新政府同样需要在14天内赢得下院信任投票，否则仍需提前选举。

依靠执政盟友北爱尔兰民主统一党，保守党目前在下院维持一个议席的微弱多数优势。

【或难服众】

路透社报道，约翰逊决意带领英国10月31日如期“脱欧”，无论是否能与欧盟达成协议。这促使政界多方人士试图出手阻止。

不过，先前下院表决结果显示，反对“无协议脱欧”议员仅掌握小幅优势。不少议员不愿投票支持科尔宾，可能导致工党难以争取到下院多数。

坚决主张“留欧”的自由民主党在下院掌握14个议席。党首乔·斯温森14日说，科尔宾的提议是“胡说”。她本人定于15日公布自由民主党联合其他在野党就阻击“无协议脱欧”所作提议。

英国首相府发言人14日回应，说摆在大家面前的选择显而易见：“这届政府相信民众做主，理应尊重公投结果。杰里米·科尔宾则相信民众是仆役，政客可以取消不喜欢的公投结果。”科尔宾如果出任首相，将“摧毁经济”。

英国议会定于下月3日结束休会期。外界普遍预期现政府届时将与反对“无协议脱欧”议员在立法层面正面交锋。

其他在野党方面，英国广播公司报道，绿党议员卡罗琳·卢卡斯欢迎科尔宾发起不信任投票的主张，但说“脱欧”公投应在提前选举前。威尔士民主党议会领袖莉兹·萨维尔－罗伯茨说，欢迎任何阻止“无协议脱欧”尝试，但对科尔宾不愿承诺“先公投、后选举”感到失望。苏格兰民族党议会领袖伊恩·布莱克福德说，愿与科尔宾“趁最早机会”会晤。（海洋）（新华社专特稿）

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(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)