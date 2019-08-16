美驻俄大使称美俄仅存军控条约“前途未卜”

美国驻俄罗斯大使乔恩·亨茨曼（洪博培）14日说，美俄之间最后一份主要军控条约《新削减战略武器条约》过时且有缺陷，2021年到期时可能遭废弃，由新条约取代。

亨茨曼当天告诉莫斯科回声广播电台：“一些人打算延长《新削减战略武器条约》的有效期，一些人赞成创设新条约。我不确定它将何去何从。”

按照亨茨曼的说法，《新削减战略武器条约》签署时，网络战、高超音速导弹和水下核平台等事物没有出现，条约同时不包含战术核武器。他认为，或许有理由把非核武器列入新版条约。

亨茨曼说：“所以，有许多开放性的问题……（条约）应当延期，还是另起炉灶？”按照他的说法，美国总统唐纳德·特朗普希望条约符合“现代”情况。

美俄2010年签署《新削减战略武器条约》，旨在限制两国保有的核弹头数量。这一条约2021年2月到期，经两国同意，有效期可以延长5年。

特朗普2017年告诉俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，《新削减战略武器条约》对美国而言是一份糟糕的协议。多名美国官员说，特朗普明年会决定是否延期。

普京把核威胁比作必须加以控制的“火蛇”。他先前说，俄罗斯愿意延长《新削减战略武器条约》的有效期，但美国似乎兴趣寥寥。“如果没有人对续签（条约）感兴趣，我们将不会续签。”

约束美俄保有和生产一些类型导弹的《中导条约》本月失效，美俄《新削减战略武器条约》的“前途”因而备受关注。不少专家认为，后者如今是阻止两国军备竞赛的唯一条约。（陈丹）【新华社微特稿】

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