顶住美国“最后一分钟”极限施压 直布罗陀释放被扣伊朗油轮

英国海外领地直布罗陀当局15日顶住美国“最后一分钟”的极限施压，宣布释放扣押的伊朗“格雷丝1号”巨型油轮。直布罗陀首席部长法比安·皮卡尔多表示，收到伊朗政府的正式承诺后，他相信该油轮被释放后不会去往叙利亚。同时，被伊朗扣押的英国油轮“史丹纳帝国”号所属公司发言人表示，这对于“史丹纳帝国”号来说是积极的一步。

“特朗普在直布罗陀进行‘最后一分钟’干预 ，阻止在直布罗陀附近扣押的伊朗油轮被释放”。英国《快报》15日报道称，就在直布罗陀当局考虑释放被扣押的伊朗油轮前夕，美国司法部提出由美方继续扣押油轮的申请。直布罗陀最高法院首席大法官安东尼强调说，如果不是美国节外生枝，中途“插一脚”，“格雷丝1号”应该早就被释放。据阿联酋“阿拉比亚”电视台报道，直布罗陀最高法院当地时间下午4点开庭，而美国的信函是下午1点30分到的，“如果没有美国，‘格雷丝1号’已经乘风破浪航行在地中海上”。不过，该油轮船长及另外3名船员已被释放。

在直布罗陀最高法院做出裁决后，伊朗驻英国大使哈米德·巴埃迪·内贾德在推特上表示，“美国在最后一分钟还想阻止英国释放伊朗油轮，但结果却被狠狠打脸。”直布罗陀当局对“格雷丝1号”的扣押于本月19日到期，直布罗陀最高法院15日决定是否再次延长扣押。许多国际媒体猜测，最高法院的裁定结果是释放伊朗油轮。伊朗政府更是十分乐观，称“格雷丝1号”将“很快”获释。伊朗国家通讯社援引该国港口和海事组织副主管伊斯拉米的话说，伊方与英方就油轮遭扣押进行磋商并“交换了一些文件”，英方对释放伊朗油轮很感兴趣。伊斯拉米信心满满地说：“我们相信，不久的将来，‘格雷丝1号’将悬挂伊朗国旗，恢复在国际水域的正常作业。”

在阿拉伯媒体看来，伊朗必然不满美国“从中作梗”。事发前，伊朗海军司令侯赛因·汉扎迪15日警告说，波斯湾的敌人应该“迅速离开该地区，否则等待他们的将是被迫羞辱地退出”，他强调，在这一地区“耀武扬威”的时代已经一去不复返。此前，汉扎迪警告称，伊朗有能力扣留任何进入海湾地区的船只，如果以色列加入美国主导的“护航联盟”，可能引发战争。[记者 黄培昭]

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