免签证费催热斯里兰卡游

从8月1日起，中国游客赴斯里兰卡旅游已免除入境签证费用。近几年，前往斯里兰卡旅游的中国游客逐年增多。数据显示，2017年有超过26万人次的中国游客赴斯里兰卡，中国成为斯里兰卡第二大旅游客源国。2018年，赴斯里兰卡的中国游客超过28万人次，是斯里兰卡境外游客的贡献主力之一。

斯里兰卡是镶嵌在印度洋上的一座热带岛国，享有“宝石王国”“造物主的后花园”等美誉。在这里，美丽的海滩、热带丛林、古代神殿、殖民城堡以及佛教寺庙等景观都引人入胜。乘海边小火车感受水天一色、在热带丛林看大象洗澡、在狮子岩寻访千年宫殿、在山地茶园品味锡兰红茶成为中国游客赴斯里兰卡旅游最喜爱的体验内容。

“斯里兰卡是南亚地区热度最高的目的地之一，一直以来受亲子客群的欢迎。中国游客赴斯里兰卡旅游以跟团方式为主。此前，中国游客办理斯里兰卡签证需要花费300元左右。随着签证免费，斯里兰卡跟团游产品价格将整体下降。这一利好政策将进一步提升中国游客赴斯里兰卡旅游的热情。”途牛旅游网相关负责人介绍。

（黎 辉）

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