中国成蒙古国首要客源国

盛夏的蒙古国草原，正是旅游的好时节。近日，由中国文化和旅游部、蒙古国自然环境与旅游部、蒙古国教育文化科学体育部、中国驻蒙古国大使馆共同主办的“美丽中国”中国文化旅游推介活动在蒙古国首都乌兰巴托举办。

30多家中蒙旅游管理机构和旅游企业负责人共商中蒙文化旅游合作发展规划。两国签署了一系列文化旅游合作协议。中国向蒙古国文旅业界人士及公众集中展示中华民族多样的旅游资源和独特的文化魅力，以提升“美丽中国”在蒙古国的知名度和美誉度，促进入境旅游市场的发展。

今年是中蒙两国建交70周年。中国驻蒙古国大使邢海明表示，中蒙两国是好朋友、好邻居、好伙伴。5年来，双方各领域交流合作取得了丰硕成果，随着“一带一路”倡议同蒙古国“发展之路”战略对接走深走实，文化旅游领域的合作更呈现出蓬勃发展的新气象，跨境旅游人数逐年增加。中蒙两国在文化旅游领域的合作具有良好的基础和广阔的前景。双方在推介会上签署了一系列文化旅游合作协议，希望能为中蒙关系发展注入新的活力。

蒙古国教育文化科学体育部副部长冈巴雅尔等蒙古国官员表示，中国是蒙古的重要邻国，长期以来两国文化旅游部门密切配合，相关领域交流合作取得丰硕成果。感谢中国文化和旅游部为两国旅游业界搭建合作平台。

今年第一季度，中国成为蒙古国旅游的首要客源市场，赴蒙游客总数达2.72万；蒙古国则成为中国第七大入境旅游客源市场。随着两国各领域互动不断加强，文化旅游推介活动将更多举办，中蒙文化互鉴、交融，两国的旅游事业和产业将得以更好的发展。

（李贵阳）

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