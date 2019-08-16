坚决反制 奉陪到底（国际论坛）

8月15日，针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，来自中国国务院关税税则委员会的表态十分明确地传递了中方立场：“美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。”

中美经贸摩擦持续一年多，美国一些人出尔反尔、霸蛮放恣的表演还在不断升级。面对中国反制贸易霸凌行径的坚定意志和充足实力，他们颇不甘心自己的徒劳无功，现在又发起一轮挑衅攻势。但这能有什么用？无非是再次感受什么是中国不惧任何极限施压，领教什么是贸易战没有赢家，升级经贸摩擦对中美双方和世界都不利。

毋庸置疑，美国一些人大肆挥舞关税大棒，其反作用力对美国自身形成的冲击已近极限。从美国贸易代表办公室公布的最新加征关税计划看，此前声称9月1日发起的关税攻势现在要改为分两步走，即9月1日和12月15日分别针对一部分中国输美商品生效。美国一些人公开承认，担心美方9月1日起对3000亿美元中国输美产品全部加征关税，将使美国消费者在圣诞购物季受到价格上涨的影响，给美方而非中方“造成更多痛苦”。看来，他们知道往一条死胡同里钻的结局只能是碰壁，所以现在只好把步子放缓，自求晚一点撞墙。但是，不肯回头的他们，终究还是会撞破头。

美国一些人应该扪心自问，为什么打着保护美国利益的旗号对别人发难，到头来却深深陷入让自身利益受损的泥潭？经济全球化时代，全球产业链上最大的两个经济体，早就是“你中有我、我中有你”。过去40年间，中美两国经贸合作飞速发展，彼此结成利益共同体，堪比一座由两国人民一砖一瓦精心搭建起来的大厦。美国一些人一遍又一遍挥舞关税大棒，即便能给这座大厦敲出一道又一道疤，能干扰中美两国人民为大厦添砖加瓦的努力，也做不到彻底撼动大厦的根基。倒行逆施，必不得人心。

中美经贸问题有没有正解？答案当然是肯定的。中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，都指明了正确的方向、正确的轨道。双方在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商总能找到彼此都能接受的解决办法。

令人遗憾的是，亨利·基辛格博士曾经担心的美国因“惊骇”于其他国家实力上升而“走向不明海域”，现在已经成为美国各大贸易伙伴共同的担心。不过，安危在是非，不在于强弱，无论美国一些人如何选择横冲直撞，都没有美国例外主义可以大行其道的道理。

达公道于天下，这是大国应有的处世态度。中方决不会在重大原则问题上让步，无论美方如何极限施压。中方说到做到，坚决反制任何挑衅，有足够能力奉陪到底。肆意损害中国国家核心利益和人民根本利益的任何企图，终将以失败告终。

《 人民日报 》（ 2019年08月16日 03 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)