中国是美国加利福尼亚州最大贸易伙伴、最大货物来源地和第三大货物出口地。据加州州长办公室提供的数据，2018年加州对华货物进出口额超过1770亿美元，约占其进出口总额28%。记者近日在加州采访，接触到的各界人士均明确反对美国联邦政府拟对华加征关税举动，他们对与中国深化合作充满期待。

“互利合作是我们的共同愿望”

走进加州首府萨克拉门托市中心的金色一号中心体育场，大门口游走的机器人、5800多株各色装饰植物、别致的反光面板等格外吸引人。中心工作人员迈克·埃雷拉介绍说，体育场用能主要来自太阳能，场馆四周的玻璃墙通风节能，充分体现绿色、自然等元素。

“体育场修建资金近1/5来源于中国投资。”萨克拉门托市驻华经贸及教育代表处首席代表容承泽告诉本报记者，“中国投资为萨克拉门托引领技术与理念创新作出了贡献。”

作为萨克拉门托国王篮球队的主场地，金色一号中心可容纳1.9万人，集体育、娱乐、休闲、餐饮等于一身，并有购物中心、旅馆与高档公寓作为配套设施，是萨克拉门托市的地标性建筑，也是这个拥有近50万居民的首府城市打造创新与技术中心地位的标志之一。

“金色一号中心的合作项目非常成功。”曾任加州参议院议长6年的萨克拉门托市市长达雷尔·斯坦伯格对本报记者说，萨克拉门托将从一个传统的政治城市转型为充满活力的创新与技术中心，该市非常重视与中国的各领域合作，不断在中国增加投资，也希望吸引中国投资萨克拉门托。“互利合作是我们的共同愿望，努力推动与中国之间的友好合作、推动彼此商务与教育交流，是萨克拉门托市的优先事项之一。”

斯坦伯格说，在该市列出的系列合作项目中，不少都有中国私营企业的参与，比如癌症中心、加州大学戴维斯分校的康复医院等。另外，专注于自动驾驶、国际规则研究、成像检测技术的加州城市移动中心项目，也吸引了中国企业的关注。

斯坦伯格十分肯定地说：“美中地方合作是难以阻止的。”他前不久随加州代表团访问中国，走访了重庆等多个城市。中国的飞速发展让他印象很深，他对继续吸引中国投资寄予很高期望。

“加征关税影响到了百姓生计”

负责国际与贸易事务的加州州长高级顾问巴德·科利根告诉本报记者，加州是美国拥有中企数量最多的州，目前总数超过500家，创造了超过1.6万个就业岗位。

谈及美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，科利根连连摇头，关于联邦政府拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，他明确表示反对。

“加州已经明确表示，加征关税并非与中国达成协议的有效方式。”他说，“我们的表述非常清晰：希望与中国建立健康的经贸关系。我们认为，中国现在是、未来也将长期是加州非常重要的经济伙伴。”

说起美中经贸摩擦给加州带来的冲击，科利根难掩伤心之情——“如今美中两国经济相互联系如此之深，一旦出现争端，就会使两国的商业出现断裂”“加征关税影响到了百姓生计，尤其是农村地区”……

据他介绍，加州农业大约能提供40万个就业岗位，其中70%在农村。加州是世界上杏仁的主要产区之一，如今深受联邦政府对华加征关税之害；加州核桃在中国市场的销售也前景莫测；联邦政府承诺要对受到打击的农产品进行资金补贴，但加州领到的“市场设施项目基金”还不到1%；长滩、洛杉矶等加州主要港口是美国许多州从事国际商贸的门户，因为美国政府对中国输美商品加征关税，导致货物无法按时离港或货物吞吐量减少，港口业务受到直接冲击，同时港口的仓储、运输、后勤保障等也受到间接影响；如今加州的中国投资下降约九成，民众就业受到严重影响；中小企业更是苦不堪言：没有足够的资源来转移生产链，无法在短期内寻找零部件生产替代者，增长能力受到重创……

“与中国的经贸合作至关重要”

近年来，加州一直重视加强对华合作。加州副州长埃莱妮·库纳拉基斯今年4月率团参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛并在论坛上介绍了加州与中国间良好的合作关系，希望进一步深化对华合作。谈到共建“一带一路”时，她表示，中国有机会通过共建“一带一路”向全世界分享其最好做法和标准，在应对气候变化、保护环境方面均如此。

“如今，联邦政府对华加征关税，给加州经济和相关产业造成了极大破坏，其沉重代价正由美国消费者承担。”库纳拉基斯明确反对联邦政府对华加征关税举动。她说，全美30%的出口货物与40%的进口货物要通过加州的港口进出，加州20%的劳动力是由贸易支撑的，自中国的进口商品占加州港口进口货物的37%，“与中国的经贸合作至关重要”。

“我们需要渡过眼前的难关，着眼于长远伙伴关系，注重于我们具有共同利益的领域。”说到此处，科利根显得有些无奈，但他仍对未来合作保持乐观。他说，加州各级政府共在中国设立了6个办事处，在中国贸易投资网络还将扩大，继续加强商业、教育、贸易、政治等方面的联系与合作。科利根强调，人类有共同的利益，盼望有一个安全的世界，渴望和平相处，希望有良好的家庭、教育、居住环境。

“我们需要着眼长远，看到积极一面，不能被负面信息过度影响。19世纪中国人就已开始为加州作出贡献，距今已近200年。现在应该着眼于下一个百年，这正是我们想要的。”科利根的恳切之言，也是广大美国民众的心声。

（本报美国萨克拉门托8月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月16日 03 版）

(责编：曹昆)