巴基斯坦和印度两国军队在克什米尔实控线附近交火

新华社伊斯兰堡8月15日电（记者刘天）巴基斯坦三军新闻局15日在其社交媒体账号上说，印度军队当天在克什米尔实际控制线附近向巴方一侧开火，打死3名巴基斯坦士兵。

巴基斯坦三军新闻局说，巴军随后进行了有效反击，至少打死5名印军士兵、打伤多人，并摧毁数个印军地堡。双方零星交火仍在继续。

另据印度媒体报道，印度军方证实印巴当天在克什米尔实际控制线附近发生交火，印度军方指责巴基斯坦违反停火协议，称印方进行反击，但否认有5名士兵在交火中阵亡。

巴印双方在克什米尔实际控制线附近时常发生交火。

本月5日，印度政府宣布废除当前执行的宪法第370条，取消此前宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位。巴基斯坦随即对此表示反对，并因此决定降低与印度的外交关系级别，中断双边贸易。（参与记者：胡晓明）

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