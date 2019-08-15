美国将中国核电企业列入实体清单 外交部回应

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹15日答记者问，内容如下：

问：14日，美国总统特朗普连续发推特称，中国当然想达成贸易协议，让他们先人道地应对香港吧。他还提及可能与中国领导人会晤。中方对此有何评论？

答：香港事务纯属中国内政。我们注意到，特朗普总统此前也曾表示，“香港是中国的一部分，他们必须自己解决，不需要建议”。我们希望美方说到做到。

中方对中美经贸磋商的立场是一贯和明确的。我们希望美方与中方相向而行，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。

关于中美高层交往，中美元首一直通过会晤、通话、通信等方式保持着沟通。

问：今天是日本战败纪念日，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉了香火钱，一些内阁官员及部分国会议员参拜了靖国神社。中方对此有何评论？

答：我们注意到了日方在靖国神社问题上的消极动向。这再次反映出日方一些政要对待历史的错误态度。我们敦促日方切实信守迄今表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

问：据报道，美商务部将中广核等4家企业列入出口管制“实体名单”。中方对此有何评论？

答：中方注意到美国商务部13日将中广核有限公司及其下属3家公司列入出口管制实体名单。美方此举泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，不仅对中国企业造成伤害，也对包括美国在内的相关国家企业造成影响。中方坚决反对美方通过单边主义和保护主义政策伤害中国甚至世界各国利益。希望美方认清形势，停止有关错误做法，坚持通过平等协商解决问题。

(责编：崔越、杨牧)