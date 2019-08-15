原标题：这个警告信号，美国看懂了吗？

新华社北京8月15日电 （全球热点）这个警告信号，美国看懂了吗？

新华社记者

14日，美国10年期国债收益率自2007年以来首次降至2年期国债收益率下方。这种被称为收益率曲线“倒挂”的反常现象导致纽约股市出现恐慌性下跌，其中道琼斯工业平均指数“跳水”逾800点，创下今年以来最大单日跌幅。

分析人士认为，虽然债券市场收益率曲线“倒挂”并不意味着经济衰退马上到来，但的确预示美国经济衰退风险上升。目前，贸易争端的不确定性已成为美国经济面临的最大下行风险。

【新闻事实】

截至14日收盘，道琼斯指数比前一交易日下跌800.49点，收于25479.42点，跌幅达3.05%。标准普尔500种股票指数下跌85.72点，收于2840.60点，跌幅为2.93%。纳斯达克综合指数下跌242.42点，收于7773.94点，跌幅为3.02%。

当天股市暴跌的导火索是美国国债市场出现10年期国债收益率与2年期国债收益率倒挂，这是2007年以来首次。在美股暴跌后，美国总统唐纳德·特朗普当天在社交媒体发文，要求美联储进一步降息。

美国商务部近期公布的数据显示，今年第二季度美国经济按年率计算增长2.1%，远低于第一季度3.1%的增幅，显示贸易摩擦已对美国出口和企业投资产生不利影响，并一定程度拖累美国经济增长。经济学家预计今年下半年美国经济增长将进一步放缓。

美国《华尔街日报》近期公布的调查显示，经济学家预计未来12个月美国经济陷入衰退的概率已从7月份调查时的30.1%升至33.6%，为该报2011年开始调查以来最高水平。

【深度分析】

美国国债收益率倒挂是美国经济即将陷入衰退的一个重要预警信号。从历史经验来看，10年期和2年期国债收益率倒挂，通常预示着6至18个月后美国经济可能出现衰退。

经济学家也表示，收益率曲线倒挂并不意味着经济衰退必然马上到来。不过，近期全球经济增长放缓和中美经贸摩擦升级确实令美国经济衰退风险上升。

理查德·伯恩斯坦咨询公司创始人伯恩斯坦认为，债券市场反映出投资者对美国经济状况“有点恐慌”，美国经济放缓可能比人们预想的严重得多。

分析人士普遍认为，贸易争端的不确定性仍然是美国经济面临的最大下行风险。这种挥之不去的不确定性每一天都在造成经济损害，除非中美贸易争端得到解决，否则企业没理由相信美国经济增长会更加强劲。

虽然美国政府目前正施压美联储大幅降息以刺激经济增长，但经济学家认为，降息并不足以弥补贸易争端升级对美国经济造成的伤害，且在货币政策上享有独立性的美联储也未必会屈服于政治压力。

【即时评论】

美国债券市场14日发出预警信号，给那些宣称“贸易战很容易打赢”的美国政客敲响了警钟。从历史上看，美国经济扩张周期几乎都是因为政策失误而终结的。华尔街分析师纷纷警告，如果贸易争端继续升级，下一轮美国经济衰退将提前到来，美国挑起的贸易战终将反噬美国自身。

【背景链接】

一般来说，国债期限越长收益率越高，因此短期国债收益率通常低于长期国债收益率。长期国债收益率低于短期国债收益率这种反常现象被称为收益率曲线“倒挂”，常被视为经济衰退的预警信号。

过去50年来，美国历次经济衰退发生之前都出现过国债收益率倒挂现象。美联储数据显示，上一次出现10年期和2年期国债收益率倒挂是2007年美国爆发次贷危机期间，随后该危机演变成国际金融危机。（记者：高攀、罗婧婧；编辑：许嘉桐、鲁豫、唐志强）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)