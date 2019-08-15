原标题：美国13个州起诉特朗普政府收紧合法移民新规

新华社华盛顿8月15日电（记者徐剑梅 刘阳）美国13个州14日联合提起诉讼，状告特朗普政府收紧合法移民的“公共负担”新规违反了多项联邦法律法规，属于非法行为。

这13个州由华盛顿州检察长罗伯特·弗格森牵头起诉，被告是美国国土安全部及其代理部长凯文·麦卡利南、美国公民和移民服务局及其代理局长库奇内利。

起诉书说，从殖民时代至今，“公共负担”在美国法律中一直用于指代永久并主要依靠政府维持生计的“穷光蛋”。而在特朗普政府的新规中，“公共负担”失去原意，变成指代领取联邦或州公共资助的非美国公民。在特朗普政府之前，移民依法获得领取联邦医疗救助、营养补助和公共住房补贴等非现金福利的资格，移民部门不会以此衡量他们会否成为“公共负担”。

起诉书说，依照特朗普政府新规，有无领取这些福利可成为判定移民会否成为“公共负担”重要的负面权重因素。现有合法移民家庭即使短期领取联邦资助的健康、营养、住房福利，也会受到惩罚。新规对“公共负担”的新定义，违反了多项法律法规。

另据美国媒体报道，加利福尼亚州的圣克拉拉县和旧金山市13日已提起诉讼，寻求加州北区联邦地区法院针对“公共负担”新规颁布临时禁令。

美国联邦政府12日发布限制合法移民新规定，提高移民在美长期合法居留经济门槛。规定申请移民美国的外国公民如未达到规定收入标准，或任意三年内领取公共福利超过一年，将被视为“公共负担”，不得进入美国或被调整移民身份。

这项新规预期从今年10月15日起生效，但发布后立即引发争议。一些批评人士认为，新规主要针对低收入移民群体，施行后不仅可能使美国合法移民人数锐减，还会使在美低收入移民即便需要也不敢申请福利，从而增加他们在健康、教育等方面的风险。白宫则辩护说，新规将有助于确保移民在经济上实现自给自足，而不是依赖美国公共福利，从而维护美国公民利益。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)