原标题：日本德仁天皇在“8·15”战败日表示深刻反省

新华社东京8月15日电（记者郭丹）8月15日是日本战败74周年纪念日，日本政府在东京日本武道馆举行了令和时代首次“全国战殁者追悼仪式”，日本德仁天皇参加追悼仪式并在讲话中表示对过去的历史“深刻反省”，祈祷战争灾难不再上演，沿用了明仁天皇对过去历史的表态。

德仁天皇说，在此回顾历史、深刻反省的同时殷切期盼战争灾难不再重演。明仁天皇在2015年战败70周年“全国战殁者追悼仪式”讲话中增加了“深刻反省”的字眼，并一直沿用，此次德仁天皇也未有改变。

日本首相安倍晋三、国会众参两院议长以及战争遗属代表等6500多人出席当天的追悼仪式。安倍晋三在致辞中表示“铭记历史教训”，但是并未提及对亚洲国家的加害责任。

当日，自民党总裁特别助理稻田朋美代替安倍晋三向供奉有甲级战犯的靖国神社供奉“玉串料”（祭祀费），这是安倍连续第七年以“自民党总裁”名义向靖国神社供奉“玉串料”。此外，自民党干事长代理萩生田光一、自民党厚生劳动部会长小泉进次郎以及日本跨党派国会议员团体“大家一起参拜靖国神社”的数十名国会议员参拜了靖国神社。

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