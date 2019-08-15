新任驻俄大使斥西方势力在香港操控“颜色革命”

人民网莫斯科8月15日电（记者吴焰、屈佩）8月10日刚刚抵达莫斯科履新的中国驻俄罗斯大使张汉晖，14日在接受中俄媒体联合采访时指出，外部势力正在中国香港特区策划“颜色革命”，其目的是想破坏“一国两制”，搞乱香港，遏制中国的发展。

张汉晖表示，当前，香港的局势已从游行示威发展成严重的暴力犯罪活动，并出现了明显的恐怖主义苗头。激进暴力分子制造武器，袭击警察，并极力干扰机场等公共设施的正常运营秩序，事态已发展到了危机程度。“他们殴打老人和记者，还居然被称为‘和平示威者’？这不是和平示威，而是暴徒！”

张汉晖指出，毫无疑问，有外部势力正在香港策划“颜色革命”，其目的就是妄图破坏“一国两制”，搞乱香港，遏制中国的发展。“我想请这些外部势力记住，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何国家、组织或个人以任何方式插手。”他强调。

此前一天，8月13日，张汉晖大使还通过俄罗斯国际文传电讯社，发表了题为《中国内政不容他人插手》的署名文章，向俄罗斯民众介绍香港现状，阐明中国立场。

他在文中写道：“事件发生后，香港秩序的稳定、香港同胞的安危牵动着每一个中国人的心，但西方某些媒体大肆炒作，颠倒是非，甚至公开称这种行为是‘一道美丽的风景线’，足见其险恶用心。反观那些标榜自由、民主，不时对别国挥舞人权大棒的国家，他们如何对待暴力袭警、冲击政府、分裂国家的行为，答案不言而喻。”

他强调，香港回归祖国以来，“一国两制”的成功实践取得了举世瞩目的成就。“‘一国’是根本，维护国家主权和中央权威是解决一切问题的前提。离开这一前提，香港的繁荣稳定根本无从谈起。‘两制’是存在于一国之内的两制，绝不能成为某些人妄图质疑中国主权的借口，‘港人治港’、‘高度自治’无论何时都不能走样，绝不容许外人插手香港治理问题。”

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