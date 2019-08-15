USTR推迟新加关税的背后有些什么？

当地时间8月13日，美国贸易代表办公室（USTR）官网挂出声明，公布了接下来对中国输美产品加征关税的相关计划。与此前美方声称的9月1日生效日期不同的是，部分对华关税的生效将推迟到12月15日。

这一消息在一定程度上被看成是美方在对华让步，加上13日晚间中美双方牵头人通话报道，令原本被看淡的中美经贸磋商前景似乎出现新的可能。

USTR的声明具体有哪些内容？美方真的是要做出让步？背后有什么其他推动力量？我们不妨再从细节来捋一捋。

一、美方推迟加征新一轮关税了吗？

有消息笼统地说，“美国政府将推迟原定于下月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10% 的关税”。这是对的，但是只对了一半。

1.USTR的新一轮清单有A、B两份

当地时间8月13日，USTR公布了对约3000亿美元中国输美产品加征10%关税的最终清单，其中一份征税清单于9月1日生效、另一份征税清单于12月15日生效。

新一轮清单与5月17日公布的相比有何区别？

声明中只是含糊表示：“基于健康、安全、国家安全和其他相关因素，部分产品正在从关税清单中被移除，不会面临10%的额外关税”。有外媒报道，这部分产品总价值约为20亿美元，不从中国进口的可替代性比较小。

为什么要有两份清单、两个生效日期？

声明表示“作为USTR公开评论和听证程序的一部分”，某些产品的关税延迟到12月15日。

那么新的问题来了，USTR的公开评论和听证程序不是第一次了，为什么独独这次管用了？A清单和B清单的划分界限又是什么？

2.75%？

虽然USTR并未说明区分AB清单的标准，但是美媒AXIOS透露，据USTR发给贸易团体的邮件显示，对于12月15日加征关税生效的这类产品，美国2018年有超过75%要从中国进口，等到关税生效时美国零售商将完成年底购物季的订单采购；而对于9月1日关税生效的这部分产品，美国2018年从中国进口的比例低于75%。

为何以75%为标准划分？USTR再次未作评论。倒是美国商务部长罗斯随后在接受CNBC采访时承认：对于这部分产品，美国企业难以在短时间内找到别处供应商。

不管比例是怎么定的、定到了多少，有一点毋庸置疑：美方的新一轮对华加税，已经不可避免地加大了自己的痛感。外媒普遍认为，美方此举意味着承认3000亿美元加征关税的计划会伤害美国消费者。

3.新一轮加征关税清单是怎么出炉的？

7月底，中美刚刚在上海重启经贸磋商，美方8月1日（当地时间）突然没有任何预兆地在推特上发布消息，宣布将于9月1日起对中国价值3000亿美元的输美产品加征10%关税。有外媒透露，这一决定当时遭到了除纳瓦罗之外白宫所有经济顾问的一致反对，包括一向以强硬著称的莱特希泽。为此，《华尔街日报》8月8日发表了题为《纳瓦罗衰退》的社论，点名批评总统经济顾问中对中国加征新关税的这唯一支持者。

再从清单拟定来看，在这份一意孤行的计划抛出之后，又有外媒爆料，因为完全出乎意料，贸易代表莱特希泽正领着同事们在“手忙脚乱”“加班加点”拟定清单。

种种线索联系在一起，至少可以得出结论，美方此轮加税，显然不是理性行为。从8月1日到13日，清单终于列出来了，但是从内容到生效日期，却都有了变化。如果单纯将此举理解为美方在让步，未免对美方太缺乏了解、也未免对当前形势看待太过简单。

二、关税推迟背后的决定因素

1.策略性

虽然美方删除清单中部分产品、推迟部分产品加税客观上有利于稍稍缓解当前形势（至少是在预期上能不加重），但是可以确定的是，美方此举绝不是有意让步，而更可能是一种策略性的调整，以及时止损的方式更大程度保留自己的实力——而这，也就意味着中美双方的对峙可能进入更加持久的阶段。

白宫贸易顾问纳瓦罗14日在接受媒体采访时的发言印证了这样的判断。他表示，如果美方9月1日对3000亿美元中国输美产品全部加征关税，“会给我们自己而非他们造成更多痛苦”，“这是愚蠢的”。

这说明什么？一是，当时这3000亿关税牌打出来的时候大概是操之过急了，所以美方现在要往回收一点；二是，美方的牌也渐渐变少，不足以由着性子挥霍了；三是，美方举动的策略性、灵活性都不可小视，随着对华打击的久攻不下，美方对“贸易战很好赢”的预期也开始转向更长时间。

2.伤害性

据美国媒体报道，特朗普总统13日在新泽西机场回答记者提问时说，美国政府决定将部分中国输美产品加征关税生效时间推迟到12月15日，是为避免加征关税对圣诞购物季时的美国消费者产生影响。虽然他两次强调这“只是以防万一”，还是被广泛解读为“总统首次公开承认加征关税会伤害美国消费者”。

同时，美方推特发文的自相矛盾也暗示出一些难以自圆其说的纠结——其14日的发文中，一会表示“不管是不是9月加征关税，美国消费者都会很好”，一会又表示“这对中国的帮助其实比对我们更大”；而在这之前，又不断强调“加征关税对美国消费者来说一点损失都没有，因为是中国在给我们付钱”。对此，媒体普遍质疑：既然如此，又何必推迟？

3.根本决定因素——经济衰退风险

然而，最根本的决定因素，仍然是为了降低经济衰退的风险。

虽然美方推特里的美国股市形势还是一片大好，但是连日下跌之后，仅仅在周二刚迎来上涨，周三却又统统跌了回去：道琼斯指数下跌800点，跌幅为3.05%，标普500指数下跌2.93%，纳斯达克综合指数下跌3.02%。

主要原因就是美国国债收益率曲线倒挂，债券市场预警美国经济衰退风险上升带动了投资者避险情绪的上升。最新消息，美国30年期国债收益率14日降至历史新低，10年期国债收益率自2007年以来首次降至两年期国债收益率下方。经济学家和投资机构纷纷警告，债券市场收益率曲线“倒挂”的反常现象预示着美国经济衰退风险上升。

TIPS:

一般说来，国债期限越长收益率越高，因此短期国债收益率通常低于长期国债收益率；如果长期国债收益率降至短期国债收益率以下，这种反常现象被称为收益率曲线“倒挂”，一般被视为经济在未来12个月可能步入衰退的预警信号。上次出现这一现象时正值2007年美国次贷危机发酵。过去50年以来，美国历次经济衰退发生之前也都出现过国债收益率倒挂的现象。

TIPS：

经济学家表示，虽然收益率曲线倒挂并不必然意味着经济衰退马上到来，但近期全球经济增长放缓和中美贸易争端升级确实令美国经济陷入衰退的风险上升。理查德·伯恩斯坦咨询公司创始人伯恩斯坦（Richard Bernstein）说，债券市场反映出投资者对美国经济状况“有点恐慌”，美国经济放缓可能比人们预想的严重得多。

而除了债券市场传递出的“恐慌”，美国商务部近期公布的数据也同样呼应了这种担忧并非空穴来风。数据显示：今年第二季度美国经济按年率计算增长2.1%，远低于第一季度3.1%的增幅，表明贸易摩擦已对美国出口和企业投资产生不利影响，并一定程度拖累美国经济增长。经济学家预计今年下半年美国经济增长将进一步放缓。

三、还是那句老话：做好自己的事

中美的这场较量已经持续了一年多，接下去还会持续多久，谁也说不清楚。

但是有一点可以确定：贸易战，双方打得当然都是经济牌。谁手里的牌经打，谁就能更扛痛。

一年多前，有人不看好中国的战斗力，早早断言中国手里的牌没有美国多，但是时间在告诉我们，不要小看自己。

中国的牌，除了看得到的针锋相对，还有广阔的国内市场、全球最完整的产业链、最勤奋的人民、遇到外来压力会格外凝聚在一起的人心、完整一致的制度优越性。

对当下来说，最具有现实意义的，还是那句老话：做好自己的事——

就是从最大程度保存我们的实力；

就是从最大程度提升我们的战斗力；

就是从最大程度保证我们能比对方坚持得更久更好。

共勉。

来源：微信公号“甜甜余味”（原题为《USTR推迟新加关税的背后有些什么？》）

(责编：徐祥丽、贾文婷)