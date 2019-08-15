缅甸今年前7个月登革热病例已超一万

新华社仰光8月15日电（记者车宏亮 庄北宁）据缅甸卫生部门公布的最新数据，今年前7个月，缅甸全国已发现登革热病例1万多例，其中48人死亡。

缅甸卫生部门14日公布的数据显示，截至7月27日，缅甸伊洛瓦底省发现登革热病例最多，接近2000例，但仰光省登革热死亡人数最多，达到15人。此外，儿童是感染登革热的重要群体，在已发现的登革热病例中有4400多例为5岁至9岁的儿童。

缅甸登革热多集中出现在雨季，2018年全国近200人因感染登革热死亡。

登革热是一种急性蚊媒传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。据悉，今年东南亚多地登革热病例高发，老挝、越南、菲律宾等国均出现较严重的登革热疫情。

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