越南警方向中方移交11名电信网络诈骗嫌疑人

人民网河内8月15日电 当地时间8月15日，在中国驻越南大使馆、驻胡志明市总领馆协调下，越南警方在胡志明市新山一国际机场，向中方移交徐某等11名电信网络诈骗犯罪嫌疑人以及一批涉案证物。

据中越警方调查，2019年以来，徐某等11名嫌疑人在胡志明市租赁房屋，通过网络改号软件，使用变声器、对讲机、手机、笔记本电脑等设备，冒充中国公检法部门人员向中国境内群众拨打电话实施诈骗，骗取受害人资金上千万元人民币。根据调查结果，越南警方于近日将嫌疑人一举抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方近期对跨国网络相关犯罪开展执法行动，取得显著成效。中国警方正告相关犯罪嫌疑人，尽快向警方投案自首，否则将受到法律严惩。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)