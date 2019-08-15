新华社塔什干8月15日电 专访：新疆教培中心是学校而不是所谓“集中营”——访乌兹别克斯坦知名记者沃比多夫

新华社记者蔡国栋

“新疆教培中心是一所学校，而不是西方媒体所谓的‘集中营’。”乌兹别克斯坦知名记者、乌记者协会费尔干纳州分会主席沃比多夫近日在乌首都塔什干接受新华社记者专访时表示，中国政府对恐怖主义采取的预防性措施取得实效，新疆已连续30个月没有发生暴力恐怖事件，这值得国际社会肯定。

7月14日至22日，由国务院新闻办公室主办的中外媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动在新疆举行。沃比多夫与来自中国、美国、俄罗斯、意大利、沙特阿拉伯、土耳其、日本、伊朗等24个国家的记者赴新疆多地深入采访，与当地职业技能教育培训中心学员、伊斯兰教教职人员和各族群众面对面交流。

在新疆期间，沃比多夫对中国政府依法打击和预防恐怖主义、保护公民宗教信仰自由、保护少数民族传统文化、发展经济惠及民生等内容做了详细采访。由于语言上的优势，沃比多夫在采访期间大多使用母语乌兹别克语与部分教培中心学员畅所欲言地进行沟通和交流。

“以我在教培中心的所见所闻，这里的学员不但能学习法律法规、国家通用语言，还能自主选择学习烹饪、美容美发等多种职业技能，以备未来更好地适应现代社会的发展需求。”沃比多夫说，他参观的教育培训中心提供一日三餐，每个宿舍设有三四张床，还配有图书室和浴室，这里完全就是一所寄宿制学校。

沃比多夫说，他采访的多位学员是自愿到教培中心参加学习的，从他们脸上发自内心的笑容能看出来，他们对这里的生活和学习很满意。

“恐怖主义在乌兹别克斯坦也存在，我国政府的态度是坚决打击和消灭。”作为电视记者的沃比多夫曾参与过多次打击恐怖主义的新闻报道。他说，新疆已连续30个月没有发生暴力恐怖事件，这充分说明中国政府对恐怖主义采取的预防性措施取得了效果。

曾多次到访新疆的沃比多夫说，西方媒体报道新疆的新闻太片面，国际社会不应单方面相信西方媒体的报道。新疆自古以来就是多民族共同聚居的地区，多种文化在这里传承，各族群众宗教信仰自由权利在这里得到充分尊重，合法宗教需求不断得到满足。

沃比多夫建议实际去新疆走一走、看一看。他说，如今的新疆，有现代化的工厂，基础设施也比较完善。政府给老百姓提供支持，让他们有好的房子住，能在工厂就业，有稳定的工资，使他们对未来充满了信心。

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