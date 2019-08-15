美国宣布建造E级超算支持核武器研究

新华社华盛顿8月14日电（记者周舟）美国能源部日前宣布，将拨款6亿美元给美国克雷公司，以建造一台名为“酋长岩”的E级（百亿亿次级）超级计算机支持核武器研究。该系统的浮点运算速度预计超过每秒150亿亿次，预计2022年底交付。

新系统是美国计划建造的第三台E级超算，也是美国能源部下属国家核安全管理局即将迎来的首台E级超算。

美国能源部在公报中说，“酋长岩”将部署在美能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室，目的是“进行关键任务研究，以维持美国的核武器库存”，其先进的建模、模拟和人工智能能力“有助于推动美国在能源和国家安全方面的竞争优势”。

据介绍，“酋长岩”将使国家核安全管理局下属的武器设计实验室能开展复杂的3D模拟和计算，而目前最先进的超算难以完成此类任务。

美国能源部国家核安全管理局局长莉萨·戈登-哈格蒂说，在威胁快速出现的环境中，保持首屈一指的核威慑能力至关重要，而“酋长岩” 将让美国反应速度更快、更具创新性和前瞻性。

E级超级计算机是国际超算竞争的热点。目前世界上最快的超算是美国的“顶点”，其浮点运算速度为每秒14.35亿亿次，而每秒百亿亿次的E级超算能力将跃升一个台阶。美国能源部此前已宣布将建造“极光”和“前沿”2台E级超算，其浮点运算速度将分别超过每秒100亿亿次和150亿亿次，预计在2021年交付。

这些超算都将使用克雷公司的“沙斯塔”超算架构。“极光”和“前沿”分别使用英特尔公司和超威半导体公司的中央处理器，而“酋长岩”将使用哪家的中央处理器尚未公布。

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