新华社伦敦8月15日电 综述：英国二季度经济萎缩引担忧

新华社记者王慧慧

英国定于10月底“脱欧”，而今年第二季度英国经济出现七年来首次萎缩，这加剧了民众对“脱欧”不确定性影响英国经济前景的担忧。分析人士认为，英国经济增长缺乏根本动力，如果出现“无协议脱欧”，经济前景更不容乐观。

英国国家统计局日前公布的数据显示，第二季度英国经济环比萎缩0.2%，表现不及第一季度的环比增长0.5%。英国服务业、制造业、建筑业均表现不佳。

分析人士认为，第一季度英国经济好于预期是由于制造业企业在3月29日原定的“脱欧”期限前大量“囤货”。而英国多家汽车生产商为避免3月底可能发生“无协议脱欧”对行业造成冲击，把停产维护时间提前到4月份，导致第二季度英国汽车产出减半，影响当季经济表现。

英国工业联合会首席经济学家阿尔佩什·帕莱贾表示，受全球经济放缓和“脱欧”不确定性影响，英国经济增长动力不足。他认为，有协议“脱欧”是振兴英国经济的第一步。此外，政府需要把注意力集中到国内优先事项上，比如推进关键基础设施建设以提高长期生产率和增长潜力。

英国新任首相鲍里斯·约翰逊多次表示，英国将努力与欧盟达成一份新“脱欧”协议。他强调，为在10月31日新期限前完成“脱欧”，不排除“无协议脱欧”的可能性。这一立场让今年下半年英国经济前景充满不确定性。

英国工业联合会7月底发布报告说，与英国相比，欧盟对英国“无协议脱欧”准备更不充分。英国企业可能因为没有过渡协议而陷入不利处境，英国今后贸易谈判的筹码也将削弱。

为了应对上述挑战，英国政府已追加21亿英镑（约合25亿美元）“无协议脱欧”准备金，用于招募新的边境执法人员、确保关键药品和医疗产品供应、支持企业应对“脱欧”、开展“脱欧”公共信息宣传，并为在外国生活的英国人增加领事服务。

不少经济学家认为，一旦出现“无协议脱欧”，英国无论做多少准备都不能抵消可能遭受的经济损失。“无协议脱欧”后，英欧需要立即开始谈判并尽快达成新的贸易安排，这将比在有协议、有过渡期的“脱欧”后谈判压力更大。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)