文在寅说愿与日本携手走对话合作道路

新华社首尔8月15日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅15日出席“光复节”74周年庆祝仪式时表示，如果日本现在选择对话合作的道路，韩国愿意与之携手，共同打造倡导公平贸易与合作的东亚。

文在寅当天在忠清南道天安市独立纪念馆参加“光复节”庆祝仪式并发表致辞，各党派代表出席活动。文在寅说，合作才能实现共同、可持续的发展，先发展的国家不能剥夺后发展国家的发展机会。世界通过高度分工的体系实现共同繁荣，日本经济也受益于自由贸易秩序。无论哪个国家如果把自身具备的优势“武器化”，必然打破和平的自由贸易体系。

他说，反思过去不是要纠缠过去，而是为了更好地走向未来。希望日本能反省曾经给邻国带去的不幸，携手创造东亚和平与繁荣。

文在寅提到，继去年韩国举办平昌冬奥会后，明年将迎来东京夏季奥运会，2022年北京将举办冬奥会，这是历史上东亚国家首次接力举办奥运盛会，希望能借此机会巩固东亚友好合作的框架。

7月初，日本宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，引发韩日贸易摩擦。本月，日韩分别将对方移出本国可享受贸易便利的“白色清单”，贸易摩擦进一步发酵，日韩关系紧张加剧。韩国政府多次表示，希望日方回归对话轨道，通过外交磋商妥善解决贸易矛盾。

1945年8月15日，朝鲜半岛从日本殖民统治下获得解放。韩国称这一天为“光复节”，每年举行纪念活动。

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