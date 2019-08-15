以色列总检察长决定起诉劳工部长

新华社耶路撒冷8月14日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列总检察长曼德尔卜利特14日宣布，决定以欺诈、背信罪起诉劳工、社会事务和社会服务部长卡茨。

曼德尔卜利特当天已将这一决定通知卡茨的律师。以色列媒体援引起诉书的内容报道说，2010年至2015年，卡茨在与一名以色列商人的交易中获取巨大经济利益，同时他利用公职让商人所在公司非法获利。

据报道，卡茨和以色列一家主营石油天然气的公司的财务顾问莫迪凯·本·阿里多年来保持密切关系，根据本·阿里的内部信息，卡茨购买了该公司的巨额证券。2010年10月，卡茨向议会提交并力推通过一项破产法改革法案，使这家公司获利。这一法案3个月后被议会通过成为法律。

曼德尔卜利特要求卡茨辞职，并表示如果卡茨试图动用作为议员所享有的豁免权，他将要求总理内塔尼亚胡将其解职。卡茨将有一个月的抗辩时间。

卡茨来自利库德集团，曾担任以色列劳工、福利和健康委员会主席。2015年5月起开始担任福利和社会服务部长，2016年该部更名为劳工、社会事务和社会服务部。

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