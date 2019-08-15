拉美和加勒比地区去年吸引外国直接投资增长13.2%

新华社圣地亚哥8月14日电（记者尹南 张笑然）联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（简称拉加经委会）14日在智利首都圣地亚哥发布报告说，2018年拉美和加勒比地区吸引外国直接投资达1842.87亿美元，比上一年增长13.2%，结束连续五年下降态势。

报告显示，2018年拉美和加勒比地区吸引外国直接投资最多的国家为巴西和墨西哥，分别占该地区吸引外国直接投资总额的48%和20%。外资主要投向制造业、服务业和自然资源开发等领域。

拉加经委会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳当天在新闻发布会上说，目前国际范围内外国直接投资减少、引资竞争加剧，各国不仅要恢复引资水平，还应当吸引更多有助于形成知识资本及实现可持续生产和消费模式的外国直接投资。

报告预测，受不利国际环境影响，今年拉美和加勒比地区吸引外国直接投资或将最多减少5%。

报告还显示，2018年拉美和加勒比地区对外直接投资连续第四年减少，为378.7亿美元。该地区83%的对外直接投资来源于巴西、智利、哥伦比亚等国。

联合国拉加经委会是联合国五个地区性委员会之一，总部设在智利首都圣地亚哥，其主要职能是促进拉美和加勒比地区经济和社会发展，加强该地区各国之间以及与世界其他国家和地区之间的经济交往。

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