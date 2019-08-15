美媒说美方升级中美经贸摩擦将进一步损害美零售业

新华社华盛顿8月14日电 针对白宫近期不断升级中美经贸摩擦的做法，美国媒体表示，美方相关举动将进一步损害美国零售业。

美国哥伦比亚广播公司新闻网近日报道说，美方最新一轮对华加征关税威胁将使已经风雨飘摇的美国零售企业关闭更多店面、裁减更多员工。

报道援引科尔赛特研究公司和查林杰-格雷-克里斯马斯职业介绍所的报告说，今年以来，美国零售商关闭店面数量已超过去年全年，因倒闭引发的零售业裁员规模创10年来最高水平。截至7月美国零售业已裁减大约4.3万个岗位，较去年同期大增40%。

此外，报道援引报告内容预测说，今年全年美国关闭的零售门店数量将超过1.2万家，是去年的两倍多。报道指出，加征关税带来的成本压力，将显著削弱零售商的偿债能力。为此，有些零售商会立即提高售价，让消费者买单；有些零售商则选择与进口商分担额外成本。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)