一架叙利亚军机在叙北部被击落

新华社大马士革8月14日电（记者郑一晗）叙利亚军方14日说，一架政府军战机当天在叙北部伊德利卜省被极端组织击落。

叙利亚通讯社援引军方消息报道说，该战机当天在执行摧毁极端组织“征服阵线”在伊德利卜省南部塔马奈地区据点的任务时，被武装分子发射的防空导弹击落。目前，飞行员仍下落不明。

极端组织“沙姆解放组织”14日发表声明称，该组织击落了一架从叙中部霍姆斯省空军基地起飞的苏-22战机。

另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，叙政府军战机遭击落的地点靠近伊德利卜省南部重镇汉谢洪。近日，政府军在伊德利卜省南部和极端组织展开激战，已收复多个村镇，并于14日攻至汉谢洪郊区。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要阵地。

“沙姆解放组织”于2017年1月由多个反对派组织合并组建，“征服阵线”在其中起主导作用。“征服阵线”前身是“基地”组织叙利亚分支“支持阵线”，2016年7月更名并宣称与“基地”组织脱离关系，但该组织仍被国际社会认定为恐怖组织。

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