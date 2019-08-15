为避免无协议脱欧 英工党领袖欲对约翰逊投不信任票

中新网8月15日电 据俄罗斯卫星网报道，为避免无协议脱欧，英国反对党工党领袖杰里米·科尔宾表示，他打算对约翰逊政府投不信任票，并且提前举行议会选举。据悉，相关信函已发送给英国下议院的议员们。

据报道，科尔宾在7月份约翰逊上任首相的当天就表示，计划给新首相投不信任票并开启新选举程序。但是经过法律咨询后，科尔宾决定公布其提案的细节。

他表示，议员们的共同任务是避免在无协议情况下的“破坏性”脱欧。他在社交媒体上称：“这个政府没有权力无协议脱欧，2016年的全民公投没有赋予无协议脱欧的权力。因此我打算，在我们相信会成功时，尽早投不信任票。”

报道称，如果对约翰逊政府成功投了不信任票，科尔宾提议组建一个临时政府，他愿意领导该政府，以便提前举行议会选举。

英国应于2019年10月31日脱欧，由于英国议会三次拒绝了由前首相特雷莎·梅政府的脱欧条件提议。最初脱欧日期3月29日被推迟。

现任英国首相约翰逊则打算，10月底无论在任何方案框架下，都带领英国实现脱欧。

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