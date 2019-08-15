墨西哥总统号召民众健康饮食

新华社墨西哥城8月14日电（记者吴昊）墨西哥总统洛佩斯14日表示，墨西哥政府号召民众健康饮食，减少食用垃圾食品。
洛佩斯当天在墨西哥首都墨西哥城国民宫举行的新闻发布会上说，墨西哥政府将开启健康饮食教育行动。他向民众推荐玉米、豆类等国产优质天然有机食品，并希望民众能饮用健康饮品。
洛佩斯说，很多墨西哥民众面临糖尿病、高血压、心血管疾病等健康问题，这不能单纯依靠药物治疗，而是要发挥健康饮食对预防疾病的基础性作用。他还号召民众多锻炼身体，开展健步走、篮球、足球、排球、棒球等运动。
经济合作与发展组织发布的报告显示，墨西哥15岁以上人口肥胖率达33.3%。与此同时，墨西哥糖尿病成人发病率在该组织成员中最高，达15.8%，是平均水平的两倍多。
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