周文重：见证中美关系风雨前行四十年

周文重大使接受人民网采访。贾文婷摄影

1979年1月1日，中美正式建交。四十年弹指一挥间，中美从隔绝对峙到对话合作，从发展互利共赢的经贸关系到共同应对日益增多的全球性挑战，两国关系取得了历史性发展。这背后，离不开远赴大洋彼岸的中国外交官们的奋斗耕耘。

原外交部副部长、驻美国大使、博鳌亚洲论坛前秘书长周文重就是其中一位。他是中美建交后我国派往美国的第一批外交官，曾长期在一线负责对美外交工作，为促进中美交流对话、推进中国外交事业做出了重要贡献。近日，周文重大使做客人民网，为我们讲述见证中美关系发展史的四十年外交生涯。

翻译邓小平“一国两制”第一人

二十世纪七十年代初，为适应我国重返联合国及大批国家与我国建交的情况，周恩来总理决定为国家培养一批外交人才。1973年，外交部选拔一批学生去英国深造，周文重是其中之一。

提及那段宝贵的海外学习经历，周文重告诉记者，当时不仅学习了世界经济、国际关系、国际政治等学科，还了解了发达国家的基本理念和政策主张，这些成为他之后开展外交工作的重要知识积累。

在英国2年的学习生涯结束后，周文重回到外交部，从事翻译工作。他在岗位上边干边学，参与了多项接待外国领导人访华和陪同中国领导人出访等活动，为日后出色完成主要翻译工作打下了坚实的语言和专业基础。

1984年，美国前总统国家安全事务助理布热津斯基访华。邓小平在与之会见时谈及香港、台湾问题，第一次提出了“一国两制”的说法，语惊四座。当时担任现场翻译的就是周文重，他也因此成为翻译邓小平“一国两制”提法的第一人，他的译法成为官方表述。回想起来，周文重说：“一想到领导人的思想意思是通过自己的传译才使得外宾有所了解，感到是一件很欣慰的事。”

参与南海撞机谈判专业睿智赢得尊重

周文重的外交生涯与美国结下了不解之缘。他曾前后五次常驻美国，回到外交部也常与美国打交道。

在40年的外交生涯中，周文重有多次在关键时刻力挽狂澜的经历。2001年4月，在海南岛附近发生中美撞机事件，中国空军飞行员王伟不幸牺牲。美国军机则未经允许迫降海南岛陵水机场。这一事件牵动着十三亿国人的心。时任外交部部长助理周文重参与了当时对美外交谈判。

回忆起这段惊心动魄的危机，周文重讲到，撞机事件美方是完全没有道理的。当时中央领导下达清晰指令，核心是要美方道歉。但美方出于利益考量，坚持用在英文中不那么正式的“Sorry”以示歉意，但我方认为仅用“Sorry”一词是远远不够分量的，应当深表歉意。经过反复较量，美方同意用“Very Sorry”来加重分量，并且是对王伟的牺牲、对王伟的家属、王伟的战友和中国人民深表歉意。最后中方决定接受这个措辞。

中美双方好不容易在最关键的道歉问题上达成一致，接着美方又丢给中方一个难题：如何归还美方军机。美国人坚持涉事飞机修一修还能飞回去，中方坚持这架飞机不能飞回去。最后的办法是把它拆掉。最终，美方租用俄罗斯航空公司一架安-124型远程重型民用运输机，派专人并用专门设备拆解飞机。先把飞机机身完整运回，然后运机翼、之后运尾翼，前后飞了十几个航次。

中美撞机事件最终以美方向中国表示歉意而宣告结束。周文重回忆当时的情形说，“我与时任美国驻华大使普理赫的谈判持续了六天，共谈了九次，最多时一天谈了三次。”普理赫后来在接受媒体采访时，对周文重的专业、睿智表达了高度尊重与肯定。

深度剖析美对华政策三次变化

在美国常驻十六年，谈及中美关系的变化过程，周文重表示，美国人对中国的看法和定位出于其自身利益的需要一直在变化。

他分析道，在70、80年代，特别是在冷战到达高峰的前后，里根政府把中国当作“准盟国”。对当时的美国与中国来说，面对前苏联带来的不确定因素，国家安全是最重要的。

小布什政府时期，美国对华关系的定位调整为积极的合作关系，时任美国副国务卿佐利克也提出了“利益攸关方”这一说法。奥巴马担任总统时曾表示，中美既是伙伴又是对手。如今，特朗普政府完全把中国当成对手。周文重指出，中美关系的变化过程反映出，美国出于自己利益的需要，“利用”占主要方面。

随着中国国力增强，稳居世界第二大经济体，美国的价值观和影响力受到挑战。周文重表示，美国对中国的战略意图不应有所误判，中国不会挑战任何国家，也不会取代任何国家。与此同时，美国也应该看到一个发展的中国，在平等互利的基础上来发展中美关系，在互相尊重的基础上发展中美关系。

谈及已持续一年多的中美贸易摩擦，周文重指出，2017年，从海湖庄园会晤到特朗普访华，双方关系还是积极互动的。但从本质上看，特朗普政府对中国的看法并没有发生变化。2018年，美方挑起的关税战就是特朗普政府把中国看成对手的必然行动。

他指出，美国打出关税牌对美国企业和民众都不利。中国对美国的很大一部分出口是外资在中国的企业所生产的产品，因此征收高关税，损害的是外国企业自身，尤其给美国企业和消费者徒增压力。对于中美双方的多轮贸易磋商，周文重表示，特朗普态度存在两面化特点，中美关系的发展趋势仍有待进一步观察。

“博鳌八年” 大幕开启

2010年卸任驻美大使后，周文重任职博鳌亚洲论坛秘书长长达八年。周文重对记者介绍到，博鳌论坛是一个地区性民间组织。上世纪末金融危机后，亚太地区三位前政要——澳大利亚前总理霍克、日本前首相细川护熙和菲律宾前总统拉莫斯倡议建立，29个国家发起，中方积极响应，定址在中国海南博鳌。

经过18年发展，博鳌论坛已经成为在亚洲、甚至亚洲之外具有一定影响力的平台。亚洲各个经济体能在一个非正式场合，通过对话交换意见、交流形成共识，共同商讨解决亚洲经济面临的问题。

周文重指出，博鳌论坛吸引力越来越大。每年博鳌论坛，不仅有大批企业家参加，还有多位现职的外国领导人前来与会。中方也高度重视，最高领导人多次参加开幕式。一些省市的领导也都很愿意在博鳌论坛期间举办所在地区的经济情况介绍专题会，为政府和企业家之间加强联系和交往提供方便。

对在博鳌亚洲论坛任职这段经历，周文重总结撰写了《我的博鳌八年》。书中提及中央以及海南省政府对博鳌论坛的支持，在基础设施改善方面有很大投入，比如修机场、修高铁、修路等等。周文重表示，和他就任之初相比，现在当地基础设施已经有很大改善。

对年轻外交官期望殷殷

对于新中国外交取得如此辉煌成绩，周文重认为，独立自主是中国外交的基石、天下为公是中国外交的胸怀、公平正义是中国外交的坚守、互利共赢是中国外交的追求，这些是非常重要的。他强调外交为民，外交就是为国家发展服务。

采访的最后，周文重深情寄语年轻外交官：“要把自己准备得更好，认真应对习总书记提出的百年未有之大变局。”他说，新一代外交人员，一方面要继承新中国外交传统，向前推进中国外交事业；另一方面随着形势发展，在继承基础上，还应进一步提升开拓。周文重指出，不光是外交部，全国在外交战线上的工作者，都应该按照中央的统一部署和习总书记的要求，一起把外交这盘棋下好。

(责编：贾文婷、杨牧)