伊拉克称西方国家军队在海湾的存在只能使局势更紧张

人民网讯 伊拉克政府称，海湾国家有能力确保该地区海上航行的安全，西方国家军队的存在将使海湾局势更趋紧张。

据在伦敦出版的《伊拉夫报》14日报道，伊拉克外长哈基姆指出，“伊拉克政府一直在努力通过谈判减缓该地区的紧张局势，西方国家军队在该地区的存在将使局势更趋紧张。”他同时特别强调，“海湾地区阿拉伯国家依靠自己的力量完全能够确保海湾水域船只的航行安全。”

报道说，此前美国提出组建维护海湾地区航行安全的“护航军事联盟”，拉拢西方盟国以及中东国家派军舰前往海湾，以色列政府虽然没有正式表示要参加美国提议的“护航军事联盟”，但以色列媒体披露说，“上星期，以色列外长在一次秘密会议上称，以军准备参与保护霍尔木兹海峡安全的任务。”哈基姆表示，“伊拉克政府坚决反对以色列军队以任何形式参与保护海湾水域安全的行动。”（安国章）

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