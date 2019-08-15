坦桑尼亚油罐车爆炸事故致死人数升至82人

新华社达累斯萨拉姆8月14日电 坦桑尼亚达累斯萨拉姆国民医院14日证实，在本月10日坦东部莫罗戈罗省油罐车爆炸事故中遇难的人数已经升至82人。

达累斯萨拉姆国民医院发言人当天在新闻发布会上说，由于有伤者伤势过重不治，油罐车爆炸事故中遇难人数升至82人，目前仍有32人接受救治，其中17人伤势严重。

10日上午，一辆油罐车在莫罗戈罗省行驶途中因躲避摩托车导致翻车，车上装载的燃油泄漏，引发附近民众哄抢。油罐车在民众抢油时爆炸，造成严重人员伤亡。

当地媒体报道说，一名男子试图摘下油罐车蓄电池，但操作不当，导致蓄电池打出火花，点燃燃油后引发爆炸。

今年以来，非洲国家发生多起类似事故。5月初，一辆油罐车在尼日尔尼亚美东部发生事故后翻车，附近民众哄抢燃油时油罐车起火爆炸，造成近80人丧生。7月初，一辆油罐车在尼日利亚贝努埃州发生事故，民众哄抢燃油时油罐车被其他车辆撞击后起火爆炸，导致40余人丧生。

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