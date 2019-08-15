印尼退回澳大利亚“洋垃圾” 拒当“垃圾倾倒场”

印度尼西亚官员13日说，已经向澳大利亚方面退回8个集装箱、大约210吨垃圾。

印尼东爪哇省海关发言人阿尔韦娜·克里斯蒂娜·祖布阿告诉媒体记者，一艘货轮12日载着那8个集装箱驶离第二大城市泗水，向新加坡航行。她没有提及垃圾运回澳大利亚的具体时间。

东爪哇省海关人员7月在泗水查出来自澳大利亚的8个集装箱中包含有害垃圾和家庭垃圾，包括用过的尿布和电子垃圾，而这些集装箱原本应该装废纸。祖布阿13日说，6个集装箱装有有害垃圾，另外2个集装箱中混有家庭垃圾。

印尼巴淡岛官员先前同样宣布，将退回查出的42吨“洋垃圾”，包括来自美国、澳大利亚和德国的垃圾。

柬埔寨、马来西亚、印尼、菲律宾等多个东南亚国家近几个月加强对“洋垃圾”的进口限制，退回来自美国、加拿大等发达国家多个批次装有垃圾的集装箱。法新社13日报道，东南亚国家拒绝继续充当发达国家的“垃圾倾倒场”。

世界自然基金会的数据显示，全球每年产生大约3亿吨垃圾，多数以填埋或倾倒进海洋的方式处理。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)