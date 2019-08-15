文在寅承诺为“慰安妇”受害者讨公道 未批日政府

韩国总统文在寅14日承诺，韩方将努力增加国际社会对“慰安妇”问题的认知，继续致力于恢复受害者的名誉和尊严。

韩国政府当天在首都首尔市中心白凡金九纪念馆举行“日军‘慰安妇’受害者纪念日”活动，社会各界大约300人出席，包括在世的“慰安妇”受害者。

1991年8月14日，韩国籍“慰安妇”受害者金学顺公开讲述遭日军强征为性奴隶的经历，成为日军“慰安妇”制度受害者公开作证第一人。2012年11月召开的亚洲解决日军“慰安妇”问题联盟大会把每年8月14日定为“世界‘慰安妇’纪念日”。

韩国2017年把8月14日“世界‘慰安妇’纪念日”定为国家纪念日，去年首次举行官方纪念活动。由于第二次世界大战时期遭日本企业强征的韩国劳工索赔诉讼以及后续出现的贸易管制摩擦，韩日关系近期紧张，今年官方活动的气氛备受关注。

女演员韩智敏在活动现场朗读一名已故“慰安妇”受害者的女儿来信：“当年听说母亲当过日军‘慰安妇’时，我年纪太小，无法理解。每当想到母亲不得不终生承受那种苦痛，我总忍不住哭泣。”

主持活动的女性家庭部长官陈善美说，自去年举行首次纪念日活动以来，韩国又有8名“慰安妇”受害者去世，在世受害者现在仅存20人。政府将带头把“慰安妇”议题扩展为一场妇女权益运动，“教育下一代铭记这一历史教训”。

文在寅去年出席纪念日活动，今年在社交媒体发表声明，强调韩国政府“将竭尽所能，恢复日军‘慰安妇’受害者的尊严和名誉”。韩方将致力于向国际社会普及与日本战时暴行相关的信息，传播“和平和妇女人权理念”。

日本共同社在报道中提到，文在寅没有在声明中批评日本现政府。

当天晚些时候，首尔的日本大使馆附近举行第1400场支持“慰安妇”受害者“周三集会”。这类集会自1992年开始，每周三举行，吸引不少民众和“慰安妇”受害者参加，要求日本政府就战时强征“慰安妇”正式道歉。

首尔市政府当天在南山公园揭幕一座“慰安妇”受害者纪念像。全国其他地方举行集会、展览等纪念活动。

继“慰安妇”纪念日活动，韩国政府准备第二天庆祝8月15日“光复节”。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，朝鲜半岛得以摆脱35年日本殖民统治。韩国和朝鲜每年这一天都会举行纪念活动。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)