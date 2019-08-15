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脸书承认“监听”用户语音 将语音资料转录为文字

2019年08月15日08:39  来源：新华网
 

　　美国社交媒体脸书公司13日承认，它雇用数以百计的承包商雇员“监听”用户的语音资料并转录为文字。

　　彭博社13日报道，脸书在一份声明中说，它收集用户语音资料前经过用户允许，只是“与苹果和谷歌公司一样，我们在一周多以前暂停人为审核语音”。

　　彭博社报道，脸书仅“监听”安装脸书推送信息应用并开通语音转录功能的用户，利用用户的语音资料“测试脸书人工智能软件理解语音信息的能力”；脸书没有告知承包商雇员这样做的目的。

　　脸书首席执行官马克·扎克伯格去年在美国国会参议院作证时否认脸书收集用户语音资料、用以投放广告，称之为“阴谋论”。脸书随后在交给国会的书面证词中说，脸书会经用户许可收集用户对话，但没有解释如何加以处理。

　　提供语音辅助功能的亚马逊、苹果和谷歌公司先前承认收集用户对话，以“改进产品”。苹果和谷歌不久前说，已经停止这种做法；亚马逊公司则对系统作出修改，允许用户禁止亚马逊的“语音助手”收集语音资料。（杨澍坤）【新华社微特稿】

　　

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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