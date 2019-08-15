美技术巨头抱怨法国“数字税” 美拟向法加税报复

美国政府定于19日组织一场听证会，征询谷歌、脸书和亚马逊等多家互联网技术企业就法国政府征收“数字税”的意见。

法国参议院7月批准一项向跨国技术企业征收3%“数字服务税”的法规，适用于在法国境内数字服务领域年营业收入超过2500万欧元、全球年收入超过7.5亿欧元的企业。

美国贸易代表办公室7月启动调查，指认法方征收数字税“不合理”。作为报复，美国可能在8月26日公众评议期结束后对法国商品加征关税。

亚马逊国际税收政策主管彼得·伊尔茨在为听证会准备的证词中说，超过1万家在法国境内运营的中小型企业在亚马逊网站销售商品。亚马逊已通知这些法国企业，它们在亚马逊网站销售商品的手续费将从10月1日起增加3%。

社交媒体企业脸书公司全球税收政策负责人艾伦·李说，征收数字税给脸书商业模式带来困难，阻碍数字经济增长和创新。

谷歌公司贸易政策顾问尼古拉斯·布兰布尔在证词中说，法国的数字税只针对特定企业，与长期确立的税收规则大相径庭。

美国信息技术产业委员会副主席珍妮弗·麦克洛斯基说，法国数字税开了一个“令人不安”的先例，背离国际税收政策，对总部在美国的企业产生“不公平”影响；数字税成本可能会转移到供应链上。

法国以外，奥地利、英国、西班牙和意大利等其他欧洲联盟国家同样宣布将征收数字税，理由是脸书、亚马逊等大型跨国互联网企业利用欧盟税法漏洞，在爱尔兰等较低税率国家登记利润，而不管在哪个国家获得收入。（李曜男）【新华社微特稿】

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