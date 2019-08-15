哈梅内伊会见胡塞武装代表 宣布继续给予政治支持

伊朗媒体报道，伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊13日在首都德黑兰会见胡塞武装代表团，宣布将继续给予这一也门反政府武装以政治支持，同时呼吁也门内部对话。

路透社报道，这是伊朗媒体首次公开报道哈梅内伊会见胡塞武装高层。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社报道，胡塞武装代表团几天前抵达德黑兰，把领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞写的一封信交给哈梅内伊。暂不清楚信件内容。

伊朗国家电视台播出哈梅内伊会见胡塞武装官员穆罕默德·阿卜杜勒—萨拉姆的新闻。哈梅内伊呼吁向胡塞武装提供支持，号召后者“抵抗沙特阿拉伯试图分裂也门的阴谋”，同时呼吁也门各教派、族群开始“国内对话”，捍卫国家主权和领土完整。

胡塞武装成员属于什叶派，2014年夺取首都萨那，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特、阿拉伯联合酋长国等国2015年3月针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动，战事持续至今。

这场冲突被视作沙特和伊朗在也门的博弈。美国及其海湾盟国指认伊朗向也门胡塞武装输送武器、提供资金，一直遭到伊朗否认。（王宏彬）【新华社微特稿】

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