旅德大熊猫“梦梦”大概率已怀孕 宝宝预计月底诞生

德国柏林动物园14日宣布，在今年4月首次进行交配后，旅居在此的雌性大熊猫“梦梦”的超声波图像、荷尔蒙测试以及行为表现等多种迹象都表明其有很大概率已成功怀孕。如一切顺利，德国预计将于8月底至9月初迎来在其境内诞生的首只大熊猫宝宝。园方目前正在积极为此做好准备。

来自中国四川的雌性大熊猫“梦梦”(现年6岁)和雄性大熊猫“娇庆”(现年9岁)于2017年6月抵达柏林，并在柏林动物园大熊猫馆生活至今。今年4月，园方在一年一度的交配期内安排这对大熊猫首次进行了交配，为增加受孕机率，还为“梦梦”实施了人工授精。

8月14日，柏林动物园检查了“梦梦”的身体状况。据动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆介绍，当所怀胎儿开始正常发育后，雌性大熊猫便会显得昏昏欲睡，且食欲不振，而这正是“梦梦”目前表现出的状态。他表示，除此之外，超声波图像和荷尔蒙测试的结果都表明，“梦梦”已经成功受孕；在“梦梦”表现出上述迹象前，它的食欲十分旺盛，体重从今年春季至今已经增加了约15公斤，达到96公斤。园方指出，这种食欲大增的状态也是典型的大熊猫怀孕迹象。

负责为“梦梦”做定期检查的莱比锡动物学和野生动物研究所繁育专家托马斯·希尔德布兰特表示，8月14日的最新检查结果表明，“梦梦”的卵巢处于活跃状态，子宫体积也显著增大，且从超声图像中能看到一个小的隆起，这意味着可能存在一到两个胎儿。

“尽管‘假怀孕’对于大熊猫而言是相对常见的现象，但此时此刻我们有大约85%的机率可以确定‘梦梦’的确正在孕育新生命。”托马斯·希尔德布兰特表示。

在同莱比锡动物学和野生动物研究所进行会商后，柏林动物园目前正在准备迎接大熊猫宝宝的诞生。与此同时，来自中国的大熊猫繁育专家将于数日内抵达柏林，为园方提供帮助。

“梦梦”和“娇庆”是目前德国唯一一对大熊猫。如果“梦梦”顺利产仔，这将是首次有大熊猫降生在德国。大熊猫幼崽将在柏林生活2到4年，之后返回中国。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)