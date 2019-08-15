图为广西钦州至德国杜伊斯堡的中欧班列。

本报记者 史家民摄

8月14日，国家统计局公布的数据显示，7月份国民经济继续运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势。其中，外贸的强势表现成为一大亮点：7月当月，进出口、出口总额均为今年以来单月最高水平，二者增速也均比上月加快。

近日召开的中共中央政治局会议要求，有效应对经贸摩擦，全面做好“六稳”工作。

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，中国着力做好包括稳外贸、稳外资在内的“六稳”工作，推动外贸稳中提质。长远来看，中国外贸结构优化、动力转换加快的趋势不会改变，强劲韧性将会进一步显现。

“一升一降”中看外贸韧性

在全球经贸风险和不确定性加剧的背景下，7月份中国进出口总额27382亿元，同比增长5.7%；1-7月，进出口总额174083亿元，增长4.2%。怎么看这一成绩？

纵向看，这是一个表现优异的成绩。7月进出口值创今年单月新高，增速比上月加快2.6个百分点，为近3个月以来新高。

横向看，这是一个来之不易的成绩。当前，保护主义、单边主义升级，全球贸易疲软。国际货币基金组织在日前公布的《世界经济展望报告》更新内容中，将今年全球贸易额增速预期大幅下调0.9个百分点至2.5%，远低于去年的3.7%，是3年来的最低点。“在此背景下，中国外贸依旧保持平稳增长，展现了其较强的韧性。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平对本报记者说。

整体之外，分别再看出口和进口。1-7月份，出口94758亿元，增长6.7%。其中，7月份出口15242亿元，为今年以来单月最高水平；增长10.3%，比上月加快4.3个百分点，为近4个月新高。

国家统计局新闻发言人刘爱华指出，在稳外贸的一系列政策作用下，贸易多元化、贸易便利化措施不断显效，不管是1至7月累计，还是7月当月数据，出口表现都还不错，说明中美经贸摩擦影响是总体可控的。

进口方面，7月进口12140亿元，为近6个月新高；增长0.4%，上月为下降0.4%。1-7月，进口79325亿元，增长1.3%。

“进口呈现了两方面积极变化：增速连续两个月回升、优质消费品进口持续较快增长，这得益于中国经济稳中向好的表现、国内消费升级和政策红利的释放。”张建平说。

结构优化成绩实实在在

除了数量与速度的提升，中国外贸在质量和效益方面同样表现不俗。

日前，长春国际陆港的拼装箱区一片繁忙。一箱箱地板、车用挡风玻璃、刹车片、显示器，通过中欧班列“长满欧”出口俄罗斯、德国等地。“长春等中国东北城市聚集了多家顶级汽车生产商及为其配套的零配件企业，而纽伦堡所在的巴伐利亚州是德国汽车制造业重镇，这样结构相仿的产业集群能产生很大的联动效应。”长春国际陆港德国有限公司总经理德米·本说。截至目前，“长满欧”承运进出口货物逾43000标箱，货值超138亿元人民币。

窥斑见豹。今年前7月，我国与“一带一路”沿线国家贸易便利化水平不断提高，进出口增长10.2%，拉动整体进出口增长2.8个百分点。与传统贸易伙伴欧盟、东盟进出口分别增长10.8%、11.3%。上半年，我国与25个签订自贸协定的贸易伙伴进出口增长3.8%。

结构的优化不仅在国际市场布局方面，国内区域布局也更加均衡。1-7月，中西部地区出口增长13.8%，高于整体增速7.1个百分点，占比提高1.1个百分点至17.5%。

内生动力不断增强。上半年，有进出口实绩的民营企业达到33.6万家，增长8.5%，占比近80%。1-7月，民营企业进出口增长11.8%，占进出口总额的比重为42%，比上年同期提高2.9个百分点。

商品结构不断升级。机电产品出口增长6.1%，较1-6月加快0.8个百分点。其中，集成电路、金属加工机床、挖掘机、医疗器械等高技术、高质量、高附加值产品出口均保持两位数增长。同时，优质消费品进口实现较快增长。

“今年以来外贸在‘质’方面取得的进步令人欣慰。”张建平说，一般贸易竞争力持续增强、高技术产品出口显著增加、民企成为进出口“主力军”、贸易伙伴不断拓展等，这些成绩都是实实在在的。

稳外贸政策储备依旧充足

成绩值得肯定，挑战不容忽视。在张建平看来，当前，全球贸易紧张局势升级，最终需求疲软，增长动力减弱。面对挑战，最重要的还是做好自己的事，保持战略定力，促进外贸稳中提质。

不久前召开的国务院常务会议确定了进一步稳外贸的措施：研究继续降低进口关税总水平，完善出口退税政策，加快退税进度。更好发挥出口信用保险作用，推动扩大覆盖面、合理降低保费，研究提出符合企业需要的专项险种；引导金融机构加大对中小企业外贸融资支持；创造条件提高人民币结算便利度。加快发展跨境电商、加工贸易保税维修等新业态，培育进口贸易示范区。在简化进出口环节监管证件、压缩通关时间、降低口岸收费上取得更大突破。

商务部相关负责人介绍，今年以来，各部门各地方加大政策支持，积极培育贸易新业态新模式。第三批22个跨境电商综试区加快建设，上半年，跨境电商零售进出口快速增长。首批二手车7月顺利实现出口，下半年出口规模有望快速扩大。下一步，加工贸易保税维修项目还将持续落地，进一步吸引更高技术水平、更大增值含量的加工制造和生产服务环节向中国转移。

张建平认为，中国的政策储备依旧充足，随着更多稳外贸政策措施的加快出台与落地，企业内生动力将能进一步得到增强。同时，企业自身也需加把劲，提升产品竞争力、积极拓展市场，主动抵御外部风险。

“中国外贸体量大、韧性强、后劲足，我们依托的是国内产业链的完整，依托的是国内市场的巨大，依托的是国际市场的多元、主体的内生动力充足、结构的持续优化。”商务部外贸司副司长朱咏表示，相信通过共同努力，能够实现今年外贸的稳中提质。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)