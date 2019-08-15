美方预期“脱欧”后美英速签贸易协议

美国政府一名高级别官员13日宣布，英国与美国正讨论签署一份涵盖部分领域的贸易协议。如果英国10月31日如期退出欧洲联盟，协议有望次日、即11月1日生效。

不过，英国首相鲍里斯·约翰逊同一天预期与美方的贸易谈判十分艰难。他认为，英国与欧盟达成贸易协议对英国而言最重要。

【速签协议】

这名美国官员告诉媒体记者，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿访问英国期间与英国财政大臣赛义德·贾维德商讨美英达成临时性贸易协议的可能性，期限可能是6个月。

博尔顿与英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯讨论了美英领导人本月在法国举行的七国集团峰会期间签署两国致力于达成贸易协议“路线图宣言”的可能性。

英国《每日邮报》13日报道，博尔顿12日与约翰逊会晤后说，美方希望迅速与英方“逐领域”达成“脱欧”后贸易协议，首先着重于制造业和汽车生产等双方可能达成一致的领域，而把金融等更复杂领域的协议留到晚些时候磋商。

博尔顿说，美国贸易谈判专家相信，“逐领域”谈判贸易协议符合世界贸易组织现行规则。

【情感攻势】

按照《每日邮报》的说法，博尔顿12日至13日访英期间对约翰逊政府发动“情感攻势”。他12日与约翰逊会晤后说，“热情”支持英国“无协议脱欧”，承诺英国一旦10月31日“脱欧”，将成为“排在第一个”与美方达成贸易协议的国家。

博尔顿13日继续力挺约翰逊政府，在社交媒体“推特”发布他与约翰逊的合影，说“美国与英国正走向前所未有的伙伴关系”。

约翰逊自7月就任首相起把重启并改善与白宫关系作为政策优先方向之一。因英国大使“差评”美国政府的密件泄露，两国关系一度陷入尴尬。

约翰逊的努力似乎显现成效。他与美国总统唐纳德·特朗普最近不到3周内3次通话，本月晚些时候将在法国首次面谈。

按照路透社的说法，“脱欧”是英国第二次世界大战结束后所作地缘政策最大调整，不少外交人士预期，英国今后将日益依赖美国。

【讨价还价】

不过，就英美迅速达成贸易协议，约翰逊13日着重强调谈判艰难。他预期与美国的贸易谈判将是“艰难又老式的讨价还价”，而英国最需要谈妥的贸易协议是英欧协议。

约翰逊说，如果美方能进一步开放市场，英国企业将从“各类机遇”中获益。“就我的经验而言，美国人确实是非常强硬的谈判者，而我们需要与他们达成重要协议，以便为英国企业，特别是服务类企业，开创美国市场机遇。”

约翰逊说：“我想与我们的欧洲邻居以及全世界各国进行贸易……我们需要达成的最大协议是与（英吉利）海峡对岸的朋友和伙伴达成自由贸易协定。”

约翰逊决意带领英国如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式，但他依然希望英欧能达成一份新“脱欧”协议。欧盟则不为所动，双方眼下陷入的僵局让不少企业担忧利益受损。

路透社报道，英国“脱欧”派人士看重英美贸易协议，认为它可能部分缓冲“脱欧”对贸易的冲击。但两国目前就农业标准有分歧，英国政界一些人反对美国医药企业过度介入英国国民保健制度。（海洋）（新华社专特稿）

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