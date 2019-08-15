英国工资增速达11年来最快 跑赢通胀率就业也乐观

英国官方数据显示，今年上半年，英国工资增速达11年来最快。

英国国家统计局最新数据显示，不包括奖金的基本收入增速达3.9%，远高于通货膨胀率。另外，英国就业率预计达76.1%。

英国国家统计局说，整体而言，英国就业人数达3281万人，创历史纪录。这一数字同比增加42.5万人，主要归功于更多人找到全职工作。不过，今年4月至6月，失业率略有增加。

英国政府9日发布数据，显示英国第二季度经济萎缩，系2012年第四季度以来首次。英国国家统计局数据显示，4月至6月，英国国内生产总值环比下降0.2%。

美国彭博新闻社分析，受英国国民保健制度新增员工以及最低工资标准4月上调提振，英国工资和就业数据今年上半年显现乐观。

报道说，尽管就业率数据远超分析师预期，仍有一些迹象表明脱离欧洲联盟事宜正对英国宏观经济产生影响，例如，空缺职位数量降至2018年年初以来最少。

求职网站Indeed英国经济分析师帕维尔·阿德尔扬说：“这远非一份完美的就业报告。雇主因素正在限制新的空缺岗位供给，而激烈的人才招聘竞争仍在推升工资水平。”

彭博社分析，最新数据表明英国劳动力市场表现强于预期，意味英国中央银行英格兰银行现阶段不太可能降息。

英格兰银行行长马克·卡尼本月早些时候接受媒体采访时说，“无协议脱欧”将会使英国经济“立即”受到冲击。他说，如果“无协议脱欧”，央行将会依据对经济产生的实际影响以及英镑贬值的情况制定具体对策。

新任英国首相鲍里斯·约翰逊强调，英国一定会在今年10月31日以前完成“脱欧”，相信英国能与欧盟达成一份更好的“脱欧”协议，政府同时会为“无协议脱欧”做好准备。欧盟多次表示不会与英国就“脱欧”协议再次谈判。

路透社推测，约翰逊势必在今年秋天与英国议会下院就“脱欧”摊牌。（卜晓明）（新华社专特稿）

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